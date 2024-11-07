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Рецепт новогоднего кекса с цукатами: на столе для Зеленой Деревянной Змеи должно быть сладкое

Рецепт новогоднего кекса с цукатами: на столе для Зеленой Деревянной Змеи должно быть сладкое

Кекс с цукатами// noviydoctor.com

Рецепт вкусного кекса с цукатами

Как говорят знатоки, Зеленая Деревянная змея,символ грядущего Нового 2025 любит сладкое. Именно поэтому предлагаем испечь вкусный кекс с цукатами.

Рецепт новогоднего кекса

Ингредиенты:

  • Мука – 380 г,
  • Масло – 200 г.
  • Сметана – 250 г.
  • Ванильный сахар – 5 г.
  • Сахар – 200 г.
  • Яйца – 4 шт.
  • Разрыхлитель для теста – 10 г.
  • Цукаты – 300 г.

Приготовление

  • Перемешать яйца комнатной температуры с ванильным сахаром до образования пышной пены миксером. Если миксера нет, сбивать венчиком.
  • Не переставая взбивать массу, добавьте поочередно в смесь сметану, сахар, растопленное сливочное масло и просеянную муку с разрыхлителем. Вместо разрыхлителя можно воспользоваться содой, которую "гасить" не надо.
  • К тесту добавьте цукаты, хорошо перемешайте для равномерного распределения. Переложите тесто в специальную форму для выпечки, предварительно смазав ее сливочным маслом.
  • Выпекайте кекс при 180 градусах в течение 40 минут.

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