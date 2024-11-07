Рецепт новогоднего кекса с цукатами: на столе для Зеленой Деревянной Змеи должно быть сладкое

Рецепт вкусного кекса с цукатами
Как говорят знатоки, Зеленая Деревянная змея,символ грядущего Нового 2025 любит сладкое. Именно поэтому предлагаем испечь вкусный кекс с цукатами.
Рецепт новогоднего кекса
Ингредиенты:
- Мука – 380 г,
- Масло – 200 г.
- Сметана – 250 г.
- Ванильный сахар – 5 г.
- Сахар – 200 г.
- Яйца – 4 шт.
- Разрыхлитель для теста – 10 г.
- Цукаты – 300 г.
Приготовление
- Перемешать яйца комнатной температуры с ванильным сахаром до образования пышной пены миксером. Если миксера нет, сбивать венчиком.
- Не переставая взбивать массу, добавьте поочередно в смесь сметану, сахар, растопленное сливочное масло и просеянную муку с разрыхлителем. Вместо разрыхлителя можно воспользоваться содой, которую "гасить" не надо.
- К тесту добавьте цукаты, хорошо перемешайте для равномерного распределения. Переложите тесто в специальную форму для выпечки, предварительно смазав ее сливочным маслом.
- Выпекайте кекс при 180 градусах в течение 40 минут.
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