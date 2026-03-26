Рецепт быстрой паски за час, который удается каждой хозяйке

Быстрая паска

В канун Пасхи каждая хозяйка хочет успеть сделать как можно больше домашних блюд. Но времени может не всегда хватить. Предлагаем рецепт кулича без дрожжей — быстрый способ приготовить праздничную выпечку всего за час, который выходит даже у неопытных хозяек.

Список ингредиентов

Для теста понадобятся следующие составляющие:

Кисломолочный творог — 360 г

Яйца — 4 шт.

Сахар — 200 г

Масло — 200 г (растопленное)

Соль — ½ ч.л

Мука — 400 г (просеянная)

Разрыхлитель — 2 ч.л

Изюм — 250 г

Цедра апельсина — 1,5 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать творог, яйца, сахар и соль. Всю массу следует перебить блендером или миксером до однородности.

Далее в смесь вливают растопленное масло, добавляют просеянную муку и разрыхлитель.

Изюм необходимо предварительно промыть, а цедру апельсина натереть. Эти компоненты всыпают в тесто и тщательно перемешивают.

Формы для ремней заполняют готовым тестом на 2/3 объема. Выпекать изделия следует при температуре 180 градусов в течение 1 часа.

Как приготовить глазурь

Этот способ приготовления глазури безопасен для здоровья, поскольку белки проходят термическую обработку на водяной бане, что уничтожает возможные вредные бактерии. Также для приготовления не нужна пудра, достаточно обыкновенного сахара.

Ингредиенты

Белок — 2 шт.

Сахар — 130 г

Сок лимона — ½ ч.л.

Приготовление

Необходимо смешать белки с сахаром, поставить на водяную баню и помешивать до полного растворения сахара (это занимает около 5-7 минут или до достижения температуры 65 градусов).

После этого массу снимают с огня, вливают лимонный сок и взбивают миксером до стойких пиков.