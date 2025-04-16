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Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
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78
Время на прочтение
2 мин

Рецепт кулича на литр молока: достояние многих поколений

Кулич, проверенный временем, на литре молока

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Кулич на литре молока

Кулич на литре молока

Настоящее украшение Пасхи и символ искренней радости — это, безусловно, ароматная, рыхлая пасха. Существует множество рецептов этой праздничной выпечки, но особого внимания заслуживает рецепт, который передается из поколения в поколение украинских хозяек — кулич на литре молока.

Если вы ищете надежный рецепт кулича на литр молока, который непременно обрадует вас и ваших близких, то вы на правильном пути. Этот кулич станет настоящей изюминкой вашего праздничного стола, гармонично дополнив атмосферу весеннего торжества.

Ингредиенты

  • Свежее молоко — 1 литр

  • Пшеничная мука высшего сорта — 3 килограмма

  • Сахарный песок — 1,2 килограмма

  • Свежие дрожжи — 100 граммов

  • Куриные яйца — 10 штук (целых) и дополнительно 7 желтков

  • Маргарин (размягченный) — 200 граммов

  • Мягкий смалец (или сливочное масло размягченное) — 200 граммов

  • Цедра одного крупного лимона (только желтая часть)

  • Изюм (промытый и просушенный) — 600 граммов

  • Водка — небольшое количество (примерно 1-2 столовые ложки)

Пошаговый процесс приготовления

  1. Готовим опару. В глубокой миске разотрите свежие дрожжи с частью сахара (примерно 2-3 столовых ложки) до жидкой консистенции. Добавьте к дрожжам желтки и целые яйца и тщательно перемешайте. ингредиенты к однородности. После этого постепенно добавьте небольшое количество просеянной муки, чтобы консистенция опары напоминала густую сметану. дрожжи начали активно работать.

  2. Замешиваем ароматное тесто. Когда опара подошла, добавьте к ней натертую цедру одного лимона, которая придаст пасхе неповторимому аромату. мукой поверхности. Тесто должно получиться мягким, эластичным и немного липким к рукам.

  3. Добавляем изюм и «секретный» ингредиент. Промытые и тщательно просушенные изюм постепенно вмешивайте в готовое тесто, равномерно распределяя их по всей массе.

  4. Первый подъем теста Сформируйте из теста шар и переведите его в большую миску, смазанную растительным маслом. дрожжей.

  5. Формирование ремней. Когда тесто хорошо подошло, осторожно обомните его руками, выпуская лишний воздух на порции в соответствии с размерами ваших форм для выпекания куличей. второго подъема, пока тесто не увеличится вдвое и не достигнет края формы.

  6. Выпекание праздничного кулича. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Осторожно поставьте формы с куличами в разогретую духовку.

  7. Охлаждение и украшение Готовые куличи осторожно извлеките из духовки и оставьте охлаждаться в формах в течение 10-15 минут.

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