Рецепт кулича на литр молока: достояние многих поколений

Кулич на литре молока

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Настоящее украшение Пасхи и символ искренней радости — это, безусловно, ароматная, рыхлая пасха. Существует множество рецептов этой праздничной выпечки, но особого внимания заслуживает рецепт, который передается из поколения в поколение украинских хозяек — кулич на литре молока.

Если вы ищете надежный рецепт кулича на литр молока, который непременно обрадует вас и ваших близких, то вы на правильном пути. Этот кулич станет настоящей изюминкой вашего праздничного стола, гармонично дополнив атмосферу весеннего торжества.

Ингредиенты

Свежее молоко — 1 литр

Пшеничная мука высшего сорта — 3 килограмма

Сахарный песок — 1,2 килограмма

Свежие дрожжи — 100 граммов

Куриные яйца — 10 штук (целых) и дополнительно 7 желтков

Маргарин (размягченный) — 200 граммов

Мягкий смалец (или сливочное масло размягченное) — 200 граммов

Цедра одного крупного лимона (только желтая часть)

Изюм (промытый и просушенный) — 600 граммов

Водка — небольшое количество (примерно 1-2 столовые ложки)

Пошаговый процесс приготовления

Готовим опару. В глубокой миске разотрите свежие дрожжи с частью сахара (примерно 2-3 столовых ложки) до жидкой консистенции. Добавьте к дрожжам желтки и целые яйца и тщательно перемешайте. ингредиенты к однородности. После этого постепенно добавьте небольшое количество просеянной муки, чтобы консистенция опары напоминала густую сметану. дрожжи начали активно работать. Замешиваем ароматное тесто. Когда опара подошла, добавьте к ней натертую цедру одного лимона, которая придаст пасхе неповторимому аромату. мукой поверхности. Тесто должно получиться мягким, эластичным и немного липким к рукам. Добавляем изюм и «секретный» ингредиент. Промытые и тщательно просушенные изюм постепенно вмешивайте в готовое тесто, равномерно распределяя их по всей массе. Первый подъем теста Сформируйте из теста шар и переведите его в большую миску, смазанную растительным маслом. дрожжей. Формирование ремней. Когда тесто хорошо подошло, осторожно обомните его руками, выпуская лишний воздух на порции в соответствии с размерами ваших форм для выпекания куличей. второго подъема, пока тесто не увеличится вдвое и не достигнет края формы. Выпекание праздничного кулича. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Осторожно поставьте формы с куличами в разогретую духовку. Охлаждение и украшение Готовые куличи осторожно извлеките из духовки и оставьте охлаждаться в формах в течение 10-15 минут.