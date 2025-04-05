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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
267
Время на прочтение
1 мин

Рецепт теста для пасок с самым насыщенным вкусом и ароматом: вечером замесили, утром испекли

Эта паска отличается очень насыщенным вкусом и ароматом. Попытайтесь приготовить с вечера тесто, а утром уже можно печь пасхальную выпечку.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
332 ккал
Рецепт ароматного и не сухого теста для паски

Рецепт ароматного и не сухого теста для паски / © unsplash.com

Основной секрет этого теста в топленом молоке. Оно делает паску ароматной, нежной, влажной и в меру сладкой.

Ингредиенты

теплое топленое молоко
250г
сухие дрожжи
10г
яйца
2шт.
яичные желтки
2шт.
сахар
200г
мягкое сливочное масло
150г
ванильный сахар
1 ч. кровати
ром или коньяк
2 ст. ложки
цедра апельсина
1 шт.
соль
1/3 ч. ложки
мука
600г
сушеное манго, цукаты, изюм
100г

Процесс приготовления:

  1. В теплое молоко добавьте дрожжи, кропотливо перемешайте и оставьте в теплом месте до активации дрожжей.

  2. В отдельной миске взбейте яйца с желтками и сахаром в однородную массу. Добавьте мягкое сливочное масло, хорошо перемешайте.

  3. В яично-масляную смесь влейте активированные дрожжи с молоком, накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 6-8 часов или на ночь.

  4. Утром к полученной смеси добавьте ванильный сахар, ром или коньяк, апельсиновую цедру, хорошо перемешайте.

  5. Всыпьте соль, постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам.

  6. Вымытые и обсушенные цукаты или сушеное манго добавьте в тесто, хорошо перемешайте.

  7. Распределите тесто по формам, заполняя их на половину. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема.

  8. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте паски в течение 30-35 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой: если она получается сухой, паска готова.

  9. Горячие паски накройте полотенцем и дайте им полностью остыть. После охлаждения украсьте по желанию.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
267
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