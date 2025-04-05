Рецепт теста для пасок с самым насыщенным вкусом и ароматом: вечером замесили, утром испекли

Рецепт ароматного и не сухого теста для паски / © unsplash.com

Основной секрет этого теста в топленом молоке. Оно делает паску ароматной, нежной, влажной и в меру сладкой.

Процесс приготовления:

В теплое молоко добавьте дрожжи, кропотливо перемешайте и оставьте в теплом месте до активации дрожжей.

В отдельной миске взбейте яйца с желтками и сахаром в однородную массу. Добавьте мягкое сливочное масло, хорошо перемешайте.

В яично-масляную смесь влейте активированные дрожжи с молоком, накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 6-8 часов или на ночь.

Утром к полученной смеси добавьте ванильный сахар, ром или коньяк, апельсиновую цедру, хорошо перемешайте.

Всыпьте соль, постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам.

Вымытые и обсушенные цукаты или сушеное манго добавьте в тесто, хорошо перемешайте.

Распределите тесто по формам, заполняя их на половину. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема.

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте паски в течение 30-35 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой: если она получается сухой, паска готова.