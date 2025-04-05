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- Выпечка и мучные блюда
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Рецепт теста для пасок с самым насыщенным вкусом и ароматом: вечером замесили, утром испекли
Эта паска отличается очень насыщенным вкусом и ароматом. Попытайтесь приготовить с вечера тесто, а утром уже можно печь пасхальную выпечку.
Основной секрет этого теста в топленом молоке. Оно делает паску ароматной, нежной, влажной и в меру сладкой.
Ингредиенты
- теплое топленое молоко
- 250г
- сухие дрожжи
- 10г
- яйца
- 2шт.
- яичные желтки
- 2шт.
- сахар
- 200г
- мягкое сливочное масло
- 150г
- ванильный сахар
- 1 ч. кровати
- ром или коньяк
- 2 ст. ложки
- цедра апельсина
- 1 шт.
- соль
- 1/3 ч. ложки
- мука
- 600г
- сушеное манго, цукаты, изюм
- 100г
Процесс приготовления:
В теплое молоко добавьте дрожжи, кропотливо перемешайте и оставьте в теплом месте до активации дрожжей.
В отдельной миске взбейте яйца с желтками и сахаром в однородную массу. Добавьте мягкое сливочное масло, хорошо перемешайте.
В яично-масляную смесь влейте активированные дрожжи с молоком, накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 6-8 часов или на ночь.
Утром к полученной смеси добавьте ванильный сахар, ром или коньяк, апельсиновую цедру, хорошо перемешайте.
Всыпьте соль, постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам.
Вымытые и обсушенные цукаты или сушеное манго добавьте в тесто, хорошо перемешайте.
Распределите тесто по формам, заполняя их на половину. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема.
Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте паски в течение 30-35 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой: если она получается сухой, паска готова.
Горячие паски накройте полотенцем и дайте им полностью остыть. После охлаждения украсьте по желанию.
Приятного аппетита!