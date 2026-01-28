ТСН в социальных сетях

Выпечка и мучные блюда
121
2 мин

Рецепт универсального дрожжевого теста: почему его следует попробовать каждой хозяйке

Как приготовить универсальное тесто?

Фото автора: Анна Носова Анна Носова
50 минут
249 ккал
Как сделать тесто

Как сделать тесто

Рецепт дрожжевого теста, который становится только лучше длительного пребывания на холоде, называют «сумасшедшим» из-за его невероятной пластичности и неприхотливости. Это идеальное решение для тех, кто ценит свежую домашнюю выпечку, но не может каждый раз тратить несколько часов на сложные кулинарные манипуляции.

Главная особенность этого метода заключается в процессе ферментации, которая происходит при низких температурах, что делает структуру теста чрезвычайно нежной, а готовые изделия невесомыми и рыхлыми.

Почему этот рецепт стоит попробовать каждой хозяйке

Работа с классическим дрожжевым тестом часто сопровождается опасениями, что оно «не поднимется» или получится слишком плотным. Эта технология полностью нивелирует подобные риски, поскольку холодный способ созревания позволяет дрожжам работать медленно и уверенно.

Наличие в составе йогурта и разрыхлителя вместе с дрожжами создает двойную систему подъема, обеспечивающую мягкость выпечки даже после ее полного охлаждения.

Получившуюся массу можно использовать для любых кулинарных идей — от тонкой основы для пиццы и несладких пирожков до рыхлых булочек, пончиков или сладких рулетов с маком.

Вы можете замесить большую порцию теста один раз и хранить его в холодильнике до 4 суток, отрезая нужное количество каждый раз, когда захочется порадовать близких чем-нибудь свежеиспеченным.

Ингредиенты для идеальной порции

Для приготовления классической основы вам понадобятся следующие продукты:

  • Мука пшеничная (высшего сорта или смесь из цельнозерновой) — 1 кг;

  • Йогурт греческий (без добавок) — 400 мл;

  • Молоко (теплое) — 250 мл;

  • Дрожжи свежие — 20 г;

  • Яйца куриные — 2 шт;

  • Масло растительное (рафинированное) — 3 ст. л.;

  • Соль — 1 ч. л.;

  • Сахар — 1 ч. л.;

  • Разрыхлитель для теста — 10 г.

Технология приготовления и полезные советы

  • В теплом молоке (около 35–40°C) следует растворить дрожжи и сахар. Смесь следует оставить на 15 минут в теплом месте до появления характерной пенистой шапки, что свидетельствует о готовности дрожжей к работе.

  • В глубокой емкости смешиваются сухие компоненты — просеянная мука, соль и разрыхлитель. После этого добавляются жидкие ингредиенты — дрожжевая опара, йогурт, яйца и растительное масло. Тесто вымешивается сначала ложкой, затем руками до состояния однородности. Оно должно быть очень эластичным и мягким, но при этом не прилипать к рукам.

  • Сформированный шар теста смазывают растительным маслом и помещают в плотный пакет или контейнер с запасом свободного места (тесто будет расти). Пакет следует плотно закрыть, удалив воздух и отправить в холодильник минимум на 3–4 часа, хотя лучший результат достигается после ночной выдержки.

  • Когда вы решите приступить к работе, отрежьте необходимую часть теста и дайте ему «согреться» при комнатной температуре в течение 20 минут. Формируйте изделия по своему вкусу и выпекайте при 200°C до появления золотистой корочки.

