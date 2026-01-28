Рецепт универсального дрожжевого теста: почему его следует попробовать каждой хозяйке

Как сделать тесто

Рецепт дрожжевого теста, который становится только лучше длительного пребывания на холоде, называют «сумасшедшим» из-за его невероятной пластичности и неприхотливости. Это идеальное решение для тех, кто ценит свежую домашнюю выпечку, но не может каждый раз тратить несколько часов на сложные кулинарные манипуляции.

Главная особенность этого метода заключается в процессе ферментации, которая происходит при низких температурах, что делает структуру теста чрезвычайно нежной, а готовые изделия невесомыми и рыхлыми.

Почему этот рецепт стоит попробовать каждой хозяйке

Работа с классическим дрожжевым тестом часто сопровождается опасениями, что оно «не поднимется» или получится слишком плотным. Эта технология полностью нивелирует подобные риски, поскольку холодный способ созревания позволяет дрожжам работать медленно и уверенно.

Наличие в составе йогурта и разрыхлителя вместе с дрожжами создает двойную систему подъема, обеспечивающую мягкость выпечки даже после ее полного охлаждения.

Получившуюся массу можно использовать для любых кулинарных идей — от тонкой основы для пиццы и несладких пирожков до рыхлых булочек, пончиков или сладких рулетов с маком.

Вы можете замесить большую порцию теста один раз и хранить его в холодильнике до 4 суток, отрезая нужное количество каждый раз, когда захочется порадовать близких чем-нибудь свежеиспеченным.

Ингредиенты для идеальной порции

Для приготовления классической основы вам понадобятся следующие продукты:

Мука пшеничная (высшего сорта или смесь из цельнозерновой) — 1 кг;

Йогурт греческий (без добавок) — 400 мл;

Молоко (теплое) — 250 мл;

Дрожжи свежие — 20 г;

Яйца куриные — 2 шт;

Масло растительное (рафинированное) — 3 ст. л.;

Соль — 1 ч. л.;

Сахар — 1 ч. л.;

Разрыхлитель для теста — 10 г.

Технология приготовления и полезные советы