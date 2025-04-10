Рецепт воздушной паски, то, что вы искали: остается мягким и не крошится в течение недели

Кулич как пух

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Хотите испечь чрезвычайно мягкие куличи без лишних хлопот? Да и еще, чтобы они не черствели целую неделю? Предлагаем рецепт воздушного теста, благодаря которому ваши паски останутся свежими и нежными долгое время.

Что понадобится:

Молоко — 250 мл

Свежие дрожжи — 25 г (или сухие — 10 г)

Мука пшеничная — 800 г

Яйца куриные — 3 штуки

Масло сливочное — 100 г

Сахар белый кристаллический — 120 г

Ванилин — 1 г

Изюм без косточек — 150 г

Соль поваренная — щепотка

Как готовить:

Сначала нужно немного подогреть молоко (250 мл) и вылить его в миску. Добавляем туда 25 г свежих дрожжей, можно заменить и на 10 г сухих. Тщательно перемешиваем и добавляем 250 г просеянной муки. Снова перемешиваем. Накрываем миску и ставим в теплое место примерно на 30 минут — масса должна заметно увеличиться в объеме. Удобно ставить в духовой шкаф, выставив температуру 40°C. Пока опара приподнимается, отделяем белки от желтков (три яйца). К желткам добавляем сахар с ванилином и взбиваем миксером в белую рыхлую массу. Белки с щепоткой соли тоже взбиваем — к стойкой пене. Далее в готовую опару вмешиваем желточную смесь, перемешиваем. Затем добавляем мягкое масло (100 г), которое нужно заранее извлечь из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Добавляем взбитые белки и кропотливо перемешиваем. Дальше — постепенно всыпаем оставшуюся муку. Его может понадобиться чуть больше или меньше — зависит от размера яиц и влажности самой муки. Тесто выкладываем на поверхность, усыпанную мукой, и хорошо вымешиваем. Излишне добавлять муки не стоит — иначе тесто будет «забитым». Правильно замешанное тесто должно быть мягким и немного прилипнуть к рукам. После этого перекладываем его в миску, накрываем полотенцем и снова оставляем в тепле в час. Когда тесто поднялось, добавляем изюм. Перед тем как смешивать, изюм нужно промыть, просушить и немного обвалять в муке. Также можно добавить измельченные орехи или цукаты — по желанию. После этого снова хорошо вымешиваем тесто и оставляем еще на пол часа, чтобы оно поднялось во второй раз. Когда объем увеличился, обходим тесто и раскладываем в формы, заполняя их на треть. Снова накрываем полотенцем. Когда куличи поднимутся, ставим в духовку при температуре 100°C — на 15 минут. Затем повышаем температуру до 180°C и печем до готовности. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Если верх слишком быстро румянится, а внутри еще сыро накрываем фольгой и допекаем. Автору понадобилось еще 20 мин. После этого куличи оставляют остыть на столе 10 минут. Готово — можно украсить по вкусу.

Благодаря этому рецепту паски получатся очень нежными, воздушными и останутся мягкими и вкусными на протяжении всей недели.