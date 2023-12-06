Рождественские пряники: праздничный рецепт

Пряники с приятным ароматом, красивым цветом и необычным вкусом. Ими можно украсить елку или преподнести в виде красивых и вкусных подарков на Рождество. Особенность пряников в том, что они долго не черствеют и их можно испечь заранее. Основные ингредиенты теста - мед, мука и пряности. Процесс приготовления очень любят дети, с радостью они будут вырезать фигурки и рисовать глазурью.