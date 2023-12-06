Категория
Выпечка и мучные блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рождественские пряники: праздничный рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
356 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
79
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Рождественские пряники: праздничный рецепт

Рождественские пряники / Фото: Credits

Пряники с приятным ароматом, красивым цветом и необычным вкусом. Ими можно украсить елку или преподнести в виде красивых и вкусных подарков на Рождество. Особенность пряников в том, что они долго не черствеют и  их можно испечь заранее. Основные ингредиенты теста - мед, мука и пряности. Процесс приготовления очень любят дети, с радостью они будут вырезать фигурки и рисовать глазурью.

Ингредиенты

мука
250 г
мед
2 ст. л.
яйцо
1 шт
имбирь молотый
1 ч. л.
гвоздика молотая
1 ч. л.
мускатный орех молотый
1 ч. л.
корица молотая
1,5 ч. л.
масло сливочное
35 г
сахар
2 ст. л.
молоко
2 ст. л.
белок яичный
1 шт.
сахарная пудра
100 г
  1. Смешайте в миске муку с пряностями. В другой миске мягкое масло, мед, молоко и сахар. Подогрейте массу на слабом огне, пока сахар и масло не растворятся.
  2. В муку с пряностями добавьте яйцо и теплую медовую массу. Замесите тесто.
  3. Раскатайте его в пласт и формочками вырежьте пряники.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 10 минут, а затем дайте остыть.
  5. Белок взбейте до плотной пены. Добавьте сахарную пудру и снова хорошо взбейте.
  6. Украсьте пряники глазурью.

Советы:

  • Пряники можно украсить с помощью кондитерского мешка.

Читайте также: 

Революция в рецепте любимого лакомства: Легендарные орешки – Рецепты Сниданка с 1+1

Революция в рецепте любимого лакомства: Легендарные орешки – Рецепты Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
79
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация