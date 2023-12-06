Рождественские пряники: праздничный рецепт

Пряники с приятным ароматом, красивым цветом и необычным вкусом. Ими можно украсить елку или преподнести в виде красивых и вкусных подарков на Рождество. Особенность пряников в том, что они долго не черствеют и их можно испечь заранее. Основные ингредиенты теста - мед, мука и пряности. Процесс приготовления очень любят дети, с радостью они будут вырезать фигурки и рисовать глазурью.
Ингредиенты
- мука
- 250 г
- мед
- 2 ст. л.
- яйцо
- 1 шт
- имбирь молотый
- 1 ч. л.
- гвоздика молотая
- 1 ч. л.
- мускатный орех молотый
- 1 ч. л.
- корица молотая
- 1,5 ч. л.
- масло сливочное
- 35 г
- сахар
- 2 ст. л.
- молоко
- 2 ст. л.
- белок яичный
- 1 шт.
- сахарная пудра
- 100 г
- Смешайте в миске муку с пряностями. В другой миске мягкое масло, мед, молоко и сахар. Подогрейте массу на слабом огне, пока сахар и масло не растворятся.
- В муку с пряностями добавьте яйцо и теплую медовую массу. Замесите тесто.
- Раскатайте его в пласт и формочками вырежьте пряники.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 10 минут, а затем дайте остыть.
- Белок взбейте до плотной пены. Добавьте сахарную пудру и снова хорошо взбейте.
- Украсьте пряники глазурью.
Советы:
- Пряники можно украсить с помощью кондитерского мешка.
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