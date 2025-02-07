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Секрет идеального теста для блинов: что нужно добавить в муку, чтобы получить наилучший результат

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
191 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
529
Время на прочтение
2 мин
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Секрет идеального теста для блинов: что нужно добавить в муку, чтобы получить наилучший результат

Блинчики на кипятке

Готовим тонкие и эластичные блины

Украинская кулинарная блоггерша Дарья Посметная попробовала около 20 различных рецептов блинов и выбрала тот рецепт, который всегда получается, который обеспечивает лучший результат.

Блоггерша поделилась рецептом блинов, которые всегда получаются тонкими и эластичными.

Ингредиенты для приготовления 20 блинов:

  • 2 яйца
  • 2 столовые ложки сахара
  • щепотка соли
  • 300 мл молока
  • 200 мл кипятка
  • 200 г муки
  • 30 г сливочного масла

Пошаговый процесс приготовления:

  • В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром и щепоткой соли до однородной массы.

  • Влейте в яичную смесь молоко и тщательно перемешайте, обеспечивая равномерное сочетание ингредиентов.

  • Просейте муку, чтобы избежать комочков, и постепенно добавляйте ее в жидкую смесь, постоянно помешивая. В результате должно образоваться густое тесто.

  • Тонкой струйкой влейте 200 мл кипятка в тесто, быстро перемешивая. После этого тесто станет более редким, что является нормальным для этого рецепта.

  • Растопите сливочное масло и добавьте его в тесто. Снова тщательно перемешайте до однородности.

  • Накройте миску с полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре. Это позволит ингредиентам лучше сочетаться, а тесту – "отдохнуть".

  • Разогрейте сковороду на среднем огне. При необходимости смажьте его небольшим количеством масла или используйте сковороду с антипригарным покрытием. Наливайте небольшое количество теста на сковороду, распределяя равномерно его по поверхности. Обжаривайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Ключевым моментом в этом рецепте является добавление кипятка в тесто. Это делает блины особенно эластичными и тонкими. Как отметила автор "секрет идеальных блинов – в правильном сочетании ингредиентов. И кипяток – тот самый волшебный ингредиент, который делает их такими эластичными и тоненькими".

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