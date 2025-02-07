Секрет идеального теста для блинов: что нужно добавить в муку, чтобы получить наилучший результат

Готовим тонкие и эластичные блины
Украинская кулинарная блоггерша Дарья Посметная попробовала около 20 различных рецептов блинов и выбрала тот рецепт, который всегда получается, который обеспечивает лучший результат.
Блоггерша поделилась рецептом блинов, которые всегда получаются тонкими и эластичными.
Ингредиенты для приготовления 20 блинов:
- 2 яйца
- 2 столовые ложки сахара
- щепотка соли
- 300 мл молока
- 200 мл кипятка
- 200 г муки
- 30 г сливочного масла
Пошаговый процесс приготовления:
В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром и щепоткой соли до однородной массы.
Влейте в яичную смесь молоко и тщательно перемешайте, обеспечивая равномерное сочетание ингредиентов.
Просейте муку, чтобы избежать комочков, и постепенно добавляйте ее в жидкую смесь, постоянно помешивая. В результате должно образоваться густое тесто.
Тонкой струйкой влейте 200 мл кипятка в тесто, быстро перемешивая. После этого тесто станет более редким, что является нормальным для этого рецепта.
Растопите сливочное масло и добавьте его в тесто. Снова тщательно перемешайте до однородности.
Накройте миску с полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре. Это позволит ингредиентам лучше сочетаться, а тесту – "отдохнуть".
Разогрейте сковороду на среднем огне. При необходимости смажьте его небольшим количеством масла или используйте сковороду с антипригарным покрытием. Наливайте небольшое количество теста на сковороду, распределяя равномерно его по поверхности. Обжаривайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
Ключевым моментом в этом рецепте является добавление кипятка в тесто. Это делает блины особенно эластичными и тонкими. Как отметила автор "секрет идеальных блинов – в правильном сочетании ингредиентов. И кипяток – тот самый волшебный ингредиент, который делает их такими эластичными и тоненькими".
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