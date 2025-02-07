Секрет идеального теста для блинов: что нужно добавить в муку, чтобы получить наилучший результат

Украинская кулинарная блоггерша Дарья Посметная попробовала около 20 различных рецептов блинов и выбрала тот рецепт, который всегда получается, который обеспечивает лучший результат.

Блоггерша поделилась рецептом блинов, которые всегда получаются тонкими и эластичными.

Ингредиенты для приготовления 20 блинов:

2 яйца

2 столовые ложки сахара

щепотка соли

300 мл молока

200 мл кипятка

200 г муки

30 г сливочного масла

Пошаговый процесс приготовления:

В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром и щепоткой соли до однородной массы.

Влейте в яичную смесь молоко и тщательно перемешайте, обеспечивая равномерное сочетание ингредиентов.

Просейте муку, чтобы избежать комочков, и постепенно добавляйте ее в жидкую смесь, постоянно помешивая. В результате должно образоваться густое тесто.

Тонкой струйкой влейте 200 мл кипятка в тесто, быстро перемешивая. После этого тесто станет более редким, что является нормальным для этого рецепта.

Растопите сливочное масло и добавьте его в тесто. Снова тщательно перемешайте до однородности.

Накройте миску с полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 15 минут при комнатной температуре. Это позволит ингредиентам лучше сочетаться, а тесту – "отдохнуть".

Разогрейте сковороду на среднем огне. При необходимости смажьте его небольшим количеством масла или используйте сковороду с антипригарным покрытием. Наливайте небольшое количество теста на сковороду, распределяя равномерно его по поверхности. Обжаривайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Ключевым моментом в этом рецепте является добавление кипятка в тесто. Это делает блины особенно эластичными и тонкими. Как отметила автор "секрет идеальных блинов – в правильном сочетании ингредиентов. И кипяток – тот самый волшебный ингредиент, который делает их такими эластичными и тоненькими".

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