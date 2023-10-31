Шоколадно-банановая бабка: рецепт вкусной выпечки

Шоколад и банан - классическое сочетание вкусов. Но в этом рецепте имеет значение еще и сочетание фактур. Бананы добавляют в тесто массу влаги, поэтому конечный результат получится сочным не в пример сухому шоколадному кексу.

Рецепт этой бабки можно существенно упростить, если отказаться от приготовления штрейзель - хрустящей посылки, которая придает выпечке особенный вкус. Заменить штрейзель можно толчеными орехами, будет тоже по-своему вкусно.

Ингредиенты для теста

127 г цельного молока

316 г муки

85 г цельнозерновой муки

71 г светло-коричневого сахара

2 чайные ложки быстродействующих дрожжей

половина чайной ложки мелкой морской соли

половина чайной ложки молотой корицы

2 средних спелых банана, размять в пюре

1 большое яйцо

1 большой яичный желток

Ингредиенты для начинки

115 г густых сливок

85 г сливочного масла

106 г светло-коричневого сахара

142 г шоколада, мелко нарезанного

полторы чайной ложки чистого ванильного экстракта

Ингредиенты для штрейзель

60 г универсальной муки

53 г светло-коричневого сахара

11 г какао-порошка

половина чайной ложки мелкой морской соли

71 г несоленого сливочного масла, растопленного

1 средний спелый банан, мелко нарезанный

Как приготовить тесто

В небольшой кастрюле нагрейте молоко на среднем огне, пока оно не станет теплым на ощупь, около 2 минут. Проверьте температуру термометром; она должна быть около 35 градусов.

В чаше электрического миксера с насадкой для теста смешайте на низкой скорости универсальную муку, цельнозерновую муку, коричневый сахар, дрожжи, соль и корицу.

Добавьте теплое молоко, банановое пюре и яйца; перемешивайте на низкой скорости в течение 3 минут. Увеличьте скорость до средней и перемешивайте еще 2 минуты. Переложите тесто в слегка смазанную маслом миску, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час. Возможно, он не увеличится вдвое, но будет выглядеть заметно пухлым.

Как приготовить начинку

В средней кастрюле смешайте густые сливки, сливочное масло, коричневый сахар, шоколад и ванильный экстракт. Нагревайте на среднем или слабом огне, постоянно помешивая, пока шоколад и масло не растают, а сахар не растворится, около 3 минут. Переложите в миску среднего размера и дайте остыть до однородной консистенции.

Как приготовить штрейзель

В средней миске смешайте муку, коричневый сахар, какао-порошок и соль. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте силиконовой лопаткой до образования влажных крошек. Аккуратно перемешайте кусочки банана.

Собираем бабку

Когда тесто поднимется, слегка смажьте форму для хлеба размером 9 на 5 дюймов антипригарным спреем. На слегка посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в прямоугольник размером примерно 14 на 18 дюймов. Выложите начинку по всему тесту, а затем с помощью смещенной лопаточки распределите ее ровным слоем по тесту до самых краев. Равномерно посыпьте начинку тремя четвертями штрейзеля. Начиная с одной из более коротких сторон, сверните тесто в плотный спиральный рулет. Используйте скребок или нож, чтобы разрезать тесто пополам вдоль. Скрутите две половинки вместе, а затем переложите в подготовленную форму для хлеба. Посыпьте бабку оставшимся штрейзелем. Накройте полиэтиленовой пленкой и дайте подняться в теплом месте, пока оно не станет заметно пухлым, 35–45 минут. Ближе к концу времени подъема разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте буханку до тех пор, пока она не подрумянится на поверхности и не станет полностью пропеченной. Лучший способ определить это — измерить внутреннюю температуру; она должна составлять около 94 градуса. Дайте бабке остыть внутри формы в течение 20 минут, затем переложите ее на решетку и полностью остудите, прежде чем нарезать и подавать.

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