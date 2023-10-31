Шоколадно-банановая бабка: рецепт вкусной выпечки

Шоколад и банан - классическое сочетание вкусов. Но в этом рецепте имеет значение еще и сочетание фактур. Бананы добавляют в тесто массу влаги, поэтому конечный результат получится сочным не в пример сухому шоколадному кексу.
Рецепт этой бабки можно существенно упростить, если отказаться от приготовления штрейзель - хрустящей посылки, которая придает выпечке особенный вкус. Заменить штрейзель можно толчеными орехами, будет тоже по-своему вкусно.
Ингредиенты для теста
- 127 г цельного молока
- 316 г муки
- 85 г цельнозерновой муки
- 71 г светло-коричневого сахара
- 2 чайные ложки быстродействующих дрожжей
- половина чайной ложки мелкой морской соли
- половина чайной ложки молотой корицы
- 2 средних спелых банана, размять в пюре
- 1 большое яйцо
- 1 большой яичный желток
Ингредиенты для начинки
- 115 г густых сливок
- 85 г сливочного масла
- 106 г светло-коричневого сахара
- 142 г шоколада, мелко нарезанного
- полторы чайной ложки чистого ванильного экстракта
Ингредиенты для штрейзель
- 60 г универсальной муки
- 53 г светло-коричневого сахара
- 11 г какао-порошка
- половина чайной ложки мелкой морской соли
- 71 г несоленого сливочного масла, растопленного
- 1 средний спелый банан, мелко нарезанный
Как приготовить тесто
- В небольшой кастрюле нагрейте молоко на среднем огне, пока оно не станет теплым на ощупь, около 2 минут. Проверьте температуру термометром; она должна быть около 35 градусов.
- В чаше электрического миксера с насадкой для теста смешайте на низкой скорости универсальную муку, цельнозерновую муку, коричневый сахар, дрожжи, соль и корицу.
- Добавьте теплое молоко, банановое пюре и яйца; перемешивайте на низкой скорости в течение 3 минут. Увеличьте скорость до средней и перемешивайте еще 2 минуты. Переложите тесто в слегка смазанную маслом миску, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час. Возможно, он не увеличится вдвое, но будет выглядеть заметно пухлым.
Как приготовить начинку
- В средней кастрюле смешайте густые сливки, сливочное масло, коричневый сахар, шоколад и ванильный экстракт.
- Нагревайте на среднем или слабом огне, постоянно помешивая, пока шоколад и масло не растают, а сахар не растворится, около 3 минут. Переложите в миску среднего размера и дайте остыть до однородной консистенции.
Как приготовить штрейзель
В средней миске смешайте муку, коричневый сахар, какао-порошок и соль. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте силиконовой лопаткой до образования влажных крошек. Аккуратно перемешайте кусочки банана.
Собираем бабку
- Когда тесто поднимется, слегка смажьте форму для хлеба размером 9 на 5 дюймов антипригарным спреем. На слегка посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в прямоугольник размером примерно 14 на 18 дюймов.
- Выложите начинку по всему тесту, а затем с помощью смещенной лопаточки распределите ее ровным слоем по тесту до самых краев. Равномерно посыпьте начинку тремя четвертями штрейзеля.
- Начиная с одной из более коротких сторон, сверните тесто в плотный спиральный рулет. Используйте скребок или нож, чтобы разрезать тесто пополам вдоль. Скрутите две половинки вместе, а затем переложите в подготовленную форму для хлеба.
- Посыпьте бабку оставшимся штрейзелем. Накройте полиэтиленовой пленкой и дайте подняться в теплом месте, пока оно не станет заметно пухлым, 35–45 минут.
- Ближе к концу времени подъема разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте буханку до тех пор, пока она не подрумянится на поверхности и не станет полностью пропеченной. Лучший способ определить это — измерить внутреннюю температуру; она должна составлять около 94 градуса.
- Дайте бабке остыть внутри формы в течение 20 минут, затем переложите ее на решетку и полностью остудите, прежде чем нарезать и подавать.
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