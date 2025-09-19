- Дата публикации
Сосиски в тесте: рецепт теплой классики
Запеченные сосиски в тесте: классический рецепт для всей семьи.
Сосиски в тесте — это идеальное блюдо, сочетающее простоту приготовления с отличным вкусом. Этот рецепт, напоминающий о детстве, подойдет как для быстрого перекуса, так и для семейного обеда.
Дрожжевое тесто для сосисок
Ингредиенты для теста
Сосиски: 5 шт.
Молоко: 150 мл
Яйцо: 1 желток
Сливочное масло: 35 г
Мука: 270 г
Дрожжи: 15 г живых или 5 г сухих
Сахар: 2 ч. л.
соль: ½ ч. л.
Пошаговый рецепт
Активируйте дрожжи. В теплом молоке растворите сахар и дрожжи. Оставьте смесь на 15 минут, чтобы она начала пениться. При использовании быстродействующих сухих дрожжей этот шаг можно пропустить.
Замесите тесто. В дрожжевую смесь добавьте яичный желток и перемешайте. Затем постепенно всыпьте половину муки и соль, перемешивая лопаткой. Добавьте оставшуюся муку и мягкое сливочное масло и замесите мягкое тесто, не липнущее к рукам. Накройте его и оставьте в теплом месте на час, чтобы оно увеличилось в объеме.
Сформируйте сосиски в тесте. Разделите тесто на 5 равных частей по 100 г каждая. Сформируйте из них шарики, накройте пленкой и оставьте на 15 минут. Раскатайте каждый шарик в лепешку, положите на нее сосиску и плотно заверните, защипнув края.
Выпекайте. Переложите заготовки на противень швом вниз. Сделайте на каждой несколько неглубоких надрезов для украшения. Накройте и оставьте подходить еще на 30 минут. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Смажьте сосиски молоком и выпекайте примерно 20 минут до золотистой корочки.
Готовые сосиски в тесте станут отличным угощением для всей семьи.