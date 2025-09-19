Сосиски в тесте: рецепт теплой классики

Сосиски в тесте — это идеальное блюдо, сочетающее простоту приготовления с отличным вкусом. Этот рецепт, напоминающий о детстве, подойдет как для быстрого перекуса, так и для семейного обеда.

Активируйте дрожжи. В теплом молоке растворите сахар и дрожжи. Оставьте смесь на 15 минут, чтобы она начала пениться. При использовании быстродействующих сухих дрожжей этот шаг можно пропустить.

Замесите тесто. В дрожжевую смесь добавьте яичный желток и перемешайте. Затем постепенно всыпьте половину муки и соль, перемешивая лопаткой. Добавьте оставшуюся муку и мягкое сливочное масло и замесите мягкое тесто, не липнущее к рукам. Накройте его и оставьте в теплом месте на час, чтобы оно увеличилось в объеме.

Сформируйте сосиски в тесте. Разделите тесто на 5 равных частей по 100 г каждая. Сформируйте из них шарики, накройте пленкой и оставьте на 15 минут. Раскатайте каждый шарик в лепешку, положите на нее сосиску и плотно заверните, защипнув края.