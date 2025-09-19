ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
148
Время на прочтение
2 мин

Сосиски в тесте: рецепт теплой классики

Запеченные сосиски в тесте: классический рецепт для всей семьи.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
1 час. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
275 ккал
Рецепт сосиски в тесте // фото: https://www.youtube.com/@pepi-life

Рецепт сосиски в тесте// фото:https://www.youtube.com/@pepi-life

Сосиски в тесте — это идеальное блюдо, сочетающее простоту приготовления с отличным вкусом. Этот рецепт, напоминающий о детстве, подойдет как для быстрого перекуса, так и для семейного обеда.

Дрожжевое тесто для сосисок

Ингредиенты для теста

  • Сосиски: 5 шт.

  • Молоко: 150 мл

  • Яйцо: 1 желток

  • Сливочное масло: 35 г

  • Мука: 270 г

  • Дрожжи: 15 г живых или 5 г сухих

  • Сахар: 2 ч. л.

  • соль: ½ ч. л.

Пошаговый рецепт

  1. Активируйте дрожжи. В теплом молоке растворите сахар и дрожжи. Оставьте смесь на 15 минут, чтобы она начала пениться. При использовании быстродействующих сухих дрожжей этот шаг можно пропустить.

  2. Замесите тесто. В дрожжевую смесь добавьте яичный желток и перемешайте. Затем постепенно всыпьте половину муки и соль, перемешивая лопаткой. Добавьте оставшуюся муку и мягкое сливочное масло и замесите мягкое тесто, не липнущее к рукам. Накройте его и оставьте в теплом месте на час, чтобы оно увеличилось в объеме.

  3. Сформируйте сосиски в тесте. Разделите тесто на 5 равных частей по 100 г каждая. Сформируйте из них шарики, накройте пленкой и оставьте на 15 минут. Раскатайте каждый шарик в лепешку, положите на нее сосиску и плотно заверните, защипнув края.

  4. Выпекайте. Переложите заготовки на противень швом вниз. Сделайте на каждой несколько неглубоких надрезов для украшения. Накройте и оставьте подходить еще на 30 минут. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Смажьте сосиски молоком и выпекайте примерно 20 минут до золотистой корочки.

Готовые сосиски в тесте станут отличным угощением для всей семьи.

Дата публикации
Количество просмотров
148
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie