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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

Старый, проверенный годами рецепт: как приготовить пышные лепешки на кефире

Если хотите удивить своих родных вкусным, сытным блюдом, которое готовится из простых и доступных ингредиентов, попробуйте этот рецепт.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 2 мин.
Пищевая ценность на 100 г
238 ккал
Лепешки на кефире: рецепт (фото с сайта Смачненьке)

Лепешки на кефире: рецепт (фото с сайта Смачненьке) / © Фото из открытых источников

Пока эти лепешки жарятся, на кухне стоит такой аромат, что все ваши родные соберутся за столом быстрее обычного.

Ингредиенты

кефир
400 мл
мука
650г
яйцо
1 шт.
сода
1 ч. кровати
соль
1 ч. кровати
сметана
2 ст. ложки
масло
2 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. В миску вылить кефир, добавить яйцо, соль, соду, сметану и хорошо перемешать.

  2. Влить масло и постепенно добавить просеянную муку.

  3. Размесить тесто. Разделить его на равные части.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
33
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