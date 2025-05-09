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- Выпечка и мучные блюда
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Старый, проверенный годами рецепт: как приготовить пышные лепешки на кефире
Если хотите удивить своих родных вкусным, сытным блюдом, которое готовится из простых и доступных ингредиентов, попробуйте этот рецепт.
Пока эти лепешки жарятся, на кухне стоит такой аромат, что все ваши родные соберутся за столом быстрее обычного.
Ингредиенты
- кефир
- 400 мл
- мука
- 650г
- яйцо
- 1 шт.
- сода
- 1 ч. кровати
- соль
- 1 ч. кровати
- сметана
- 2 ст. ложки
- масло
- 2 ст. ложки
Процесс приготовления:
В миску вылить кефир, добавить яйцо, соль, соду, сметану и хорошо перемешать.
Влить масло и постепенно добавить просеянную муку.
Размесить тесто. Разделить его на равные части.
Приятного аппетита!