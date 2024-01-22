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Выпечка и мучные блюда
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Сырные булочки с кунжутом: рецепт вкусной выпечки

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
403 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
1 мин
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Сырные булочки с кунжутом: рецепт вкусной выпечки

Сырные булочки с кунжутом / Фото: Credits

Сырные булочки получаются несладкими и не требуют подъема теста. Их можно есть просто так или приготовить с ними бутерброды, или подать к первым блюдам вместо хлеба. Для приготовления понадобятся творог, сыр, яйца, мука и разрыхлитель. Все перемешайте и испеките сырные булочки с золотистой, кунжутной корочкой сверху.

Ингредиенты

твердый сыр
100 г
творог
250 г
яйцо
1 шт.
мука
2 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
соль
0,5 ч. л.
кунжут
сливочное масло
  1. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Добавьте к нему творог, яйцо, перемешанную с разрыхлителем муку и соль. Перемешайте.
  2. Руки смочите холодной водой. Тесто разделите на кусочки и скатайте жгут. Сформируйте из получившего жгута теста, бублик, соедините противоположные края. Булочки смажьте и посыпьте кунжутом.
  3. Противень застелите пергаментной бумагой. Выложите булочки.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистой корочки.  Готовые горячие булочки смажьте сливочным маслом.

Советы:

Творог используйте не менее 5% жирности.ё

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