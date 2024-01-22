Сырные булочки с кунжутом: рецепт вкусной выпечки

Сырные булочки получаются несладкими и не требуют подъема теста. Их можно есть просто так или приготовить с ними бутерброды, или подать к первым блюдам вместо хлеба. Для приготовления понадобятся творог, сыр, яйца, мука и разрыхлитель. Все перемешайте и испеките сырные булочки с золотистой, кунжутной корочкой сверху.