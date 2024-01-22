Сырные булочки с кунжутом: рецепт вкусной выпечки

Сырные булочки получаются несладкими и не требуют подъема теста. Их можно есть просто так или приготовить с ними бутерброды, или подать к первым блюдам вместо хлеба. Для приготовления понадобятся творог, сыр, яйца, мука и разрыхлитель. Все перемешайте и испеките сырные булочки с золотистой, кунжутной корочкой сверху.
Ингредиенты
- твердый сыр
- 100 г
- творог
- 250 г
- яйцо
- 1 шт.
- мука
- 2 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- соль
- 0,5 ч. л.
- кунжут
- сливочное масло
- Твердый сыр натрите на мелкой терке. Добавьте к нему творог, яйцо, перемешанную с разрыхлителем муку и соль. Перемешайте.
- Руки смочите холодной водой. Тесто разделите на кусочки и скатайте жгут. Сформируйте из получившего жгута теста, бублик, соедините противоположные края. Булочки смажьте и посыпьте кунжутом.
- Противень застелите пергаментной бумагой. Выложите булочки.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистой корочки. Готовые горячие булочки смажьте сливочным маслом.
Советы:
Творог используйте не менее 5% жирности.ё
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