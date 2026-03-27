ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

Творожная паска с ананасом без выпекания и без дрожжей: стоит попробовать

Легкая ананасовая паска без выпекания и дрожжей, которая не может не понравиться.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
2 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Творог с ананасом

Необходимые ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

  • зернистый творог — 300 г;

  • консервированный ананас — 300 г;

  • желатин — 20 г;

  • ананасовый сок (из-под консервов) — 150 мл;

  • яичные белки — 3 шт.;

  • коричневый сахар — 2 ст. л.;

  • лимон — 1 шт.;

  • лайм — 1 шт.;

  • ваниль и щепотка соли.

Процесс приготовления

  • Сначала необходимо подготовить желейное основание. Желатин заливают 150 мл холодного ананасового сока и оставляют в теплом месте на 10 минут для набухания. После этого растворяют на водяной бане или на очень медленном огне, не доводя до кипения, и дают немного остыть.

  • В глубокой миске смешивают зернистый творог, измельченные на маленькие кусочки ананасы, сахар и ваниль. Туда же добавляют натертую цедру и по одной столовой ложке сока лимона и лайма.

  • Отдельно взбивают яичные белки с щепоткой соли до образования крепкой пены и осторожно вмешивают в творожную смесь. В заключение в общую массу вливают подготовленный желатин и тщательно перемешивают.

  • Полученную смесь выливают в форму и ставят в холодильник на не менее 2 часов до полного застывания. Готовую паску можно украсить по собственному усмотрению.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie