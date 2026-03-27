Творожная паска с ананасом без выпекания и без дрожжей: стоит попробовать
Легкая ананасовая паска без выпекания и дрожжей, которая не может не понравиться.
Необходимые ингредиенты
Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:
зернистый творог — 300 г;
консервированный ананас — 300 г;
желатин — 20 г;
ананасовый сок (из-под консервов) — 150 мл;
яичные белки — 3 шт.;
коричневый сахар — 2 ст. л.;
лимон — 1 шт.;
лайм — 1 шт.;
ваниль и щепотка соли.
Процесс приготовления
Сначала необходимо подготовить желейное основание. Желатин заливают 150 мл холодного ананасового сока и оставляют в теплом месте на 10 минут для набухания. После этого растворяют на водяной бане или на очень медленном огне, не доводя до кипения, и дают немного остыть.
В глубокой миске смешивают зернистый творог, измельченные на маленькие кусочки ананасы, сахар и ваниль. Туда же добавляют натертую цедру и по одной столовой ложке сока лимона и лайма.
Отдельно взбивают яичные белки с щепоткой соли до образования крепкой пены и осторожно вмешивают в творожную смесь. В заключение в общую массу вливают подготовленный желатин и тщательно перемешивают.
Полученную смесь выливают в форму и ставят в холодильник на не менее 2 часов до полного застывания. Готовую паску можно украсить по собственному усмотрению.