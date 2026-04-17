Тирамису из засохшей паски: как приготовить вкусный десерт

Тирамису с паски

Реклама

После праздничных выходных часто остается кулич, уже потерявший свою мягкость, которую можно превратить в изысканный итальянский десерт. Благодаря своей пористой структуре подсохшая паска впитывает кофейную пропитку значительно лучше традиционного печенья, создавая невероятно нежное основание.

Ингредиенты для приготовления

Для основания возьмите около 300-400 г подсохшей паски. Если она имеет цукаты или цедру, вкус готового десерта будет еще более интересным. Также подготовьте:

500 г сыра маскарпоне;

4–5 свежих яиц;

100 г сахарной пудры;

200 мл крепкого кофе (лучше всего подойдет эспрессо);

Какао-порошок для посыпки;

1–2 ст. л. ликера (например, Amaretto или Baileys) — по вашему желанию.

Как приготовить тирамису

Поскольку паска заменяет печенье савоярди, ее нужно нарезать ломтиками толщиной 1,5–2 см или продолговатыми брусочками. Если мякоть еще слишком влажная, подсушите кусочки в духовке при 150°C в течение 5–7 минут.

Отделите белки от желтков. Сначала взбейте желтки с сахарной пудрой до образования густой светлой массы, после чего соедините их с маскарпоном, осторожно перемешивая лопаткой. В другой миске взбейте белки до стойких пиков. Постепенно добавляйте белковую пену в творожную смесь, стараясь сохранить воздушную текстуру.

Смешайте холодный кофе с ликером. Кусочки паски погружайте в жидкость очень быстро — буквально на 1–2 секунды. Мякоть впитывает влагу мгновенно, поэтому важно не передержать, чтобы десерт не стал слишком мокрым.

Используйте глубокую форму или порционные креманки. Выкладывайте слои, чередуя пропитанную паску и щедрую порцию крема. Последним слоем должен быть крем.

Секрет идеального вкуса тирамису с паски

Важнейший этап — это выдержка. Тирамису должен провести в холодильнике не менее 4–6 часов, а в идеале — всю ночь. Только так паска полностью соединится с кремом в цельную структуру.

Реклама

Непосредственно перед подачей на стол густо посыпьте какао десерт. Если ваша паска содержала много цитрусовой цедры, вы почувствуете приятный контраст между свежими нотками и благородной горечью кофе.