Тонкие блины на кефире, которые не рвутся: секрет в одном ингредиенте

Блинчики на кефире

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Приготовить тонкие и нежные блины, которые легко переворачиваются и не рвутся, удается не всегда. Часто они прилипают к сковороде, получаются слишком толстыми или теряют форму при заворачивании начинки. Однако есть простой способ сделать тесто более эластичным — добавить в него кипяток.

Такие блины называют заварными. Их готовят на кефире, а в конце затворения вливают горячую воду. Благодаря этому тесто приобретает нужную консистенцию, а готовые блины получаются тонкими, мягкими и с характерными мелкими дырочками.

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Какие ингредиенты понадобятся

Для приготовления блинов нужно:

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Кефир — 350 мл;

Кипяток — 350 мл;

Пшеничная мука — 250 г;

Яйца — 2 шт.;

Масло растительное — 3 ст. л.;

Сахар — 2 ст. л.;

Соль — ½ ч. л.;

Пищевая сода — ½ ч. л.

Как приготовить блины на кефире.

Сначала немного подогрейте кефир, чтобы он был теплым, но не горячим. Перелейте в глубокую миску, всыпьте соду и тщательно перемешайте. Оставьте смесь примерно на 5 минут. За это время сода начнет реагировать с содержащейся в кефире кислотой и на поверхности появятся пузырьки.

После этого добавьте яйца, сахар и соль. Перемешайте все венчиком до однородности.

Далее небольшими порциями всыпайте просеянную муку, постоянно перемешивая тесто. На этом этапе оно должно быть достаточно густым. Важно хорошо размешать смесь, чтобы в ней не осталось комочков.

Теперь наступает главный момент приготовления. Не переставая перемешивать тесто венчиком, постепенно влейте 350 мл крутого кипятка. Добавлять воду нужно тонкой струйкой, чтобы она равномерно распределялась в смеси.

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Напоследок влейте масло и еще раз перемешайте. Тесто должно стать гладким и достаточно редким, чтобы легко растекаться по сковороде тонким слоем.

Как правильно жарить блины

Хорошо разогрейте сковороду. Перед первым блином при необходимости слегка смажьте его растительным маслом.

Налейте небольшую часть теста и быстро наклоните сковороду в разные стороны, чтобы оно равномерно распределилось по поверхности.

Жарьте блинчик примерно минуту. Когда на поверхности появятся мелкие дырочки, а края начнут подрумяниваться, осторожно переверните его. Другую сторону готовьте еще около 30 секунд. Точное время зависит от нагревания сковороды.

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Готовые блины складывайте один на один, чтобы они дольше оставались теплыми и мягкими.

Почему к тесту добавляют кипяток

Горячая вода частично изменяет структуру крахмала в муке, благодаря чему тесто приобретает другие свойства. В сочетании с правильными пропорциями ингредиентов это помогает получить тонкие и гибкие блины, удобно переворачивать и заворачивать.

Кефир и сода способствуют образованию пузырьков, поэтому при жарке на поверхности появляются маленькие отверстия.

Такие блины можно подавать со сметаной, медом, джемом или сгущенкой. Они также подходят для начинки из творога, мяса, грибов или других несладких продуктов.

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