Творожное печенье с лимонным курдом: рецепт необычной выпечки

Рецепт настолько прост, насколько это возможно. Вы можете приготовить его, используя только руки и лопатку. Нежный творожный вкус печенье отлично дополняет лимонный курд(заварной крем с лимонным соком).

Ингредиенты сахар 2/3 стакана сливочное масло 250 г яйцо 1 шт. ванильный экстракт 1 ч. л. мука 2 и 1/4 стакана соль 1/2 ч. л. лимонный курд(заварной крем) 1/2 стакана

1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите два противня пергаментной бумагой.

2. В чаше электрического миксера с насадкой-лопаткой взбейте сливочное масло и сахар до получения легкой и воздушной массы. Добавьте яйцо и ваниль и перемешайте до однородной консистенции. Добавьте в миксер муку и соль и перемешивайте на средней или низкой скорости до тех пор, пока не образуется тесто.

3. Используя небольшую ложку для печенья, сформируйте из теста шарики весом примерно по 1 столовой ложке, катая каждый между ладонями, чтобы они стали круглыми. Разложите на подготовленных противнях, оставляя между каждым печеньем расстояние около 2 дюймов. Пальцем, большим пальцем или тыльной стороной мерной ложки ½ чайной ложки сделайте углубление в центре каждого шарика теста.

4. Используя ложку, кондитерский мешок или закрывающийся пакет со срезанным одним углом, заполните каждое углубление примерно ½ чайной ложки лимонного курда. Работая с одним противнем за раз, перенесите его в духовку и выпекайте, пока он не застынет и не станет слегка золотистым по краям, 10–12 минут. Переложите на решетку до полного остывания. Повторяйте, пока все печенье не будет сформировано и выпечено. Печенье хранится в герметичном контейнере до 4 дней.

Совет:

Лимонный курд можно заменить вареньем или джемом

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