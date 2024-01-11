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Выпечка и мучные блюда
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Универсальное тесто для выпечки: проверенный рецепт для пирожков и булочек

Время готовки
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
207 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
359
Время на прочтение
1 мин
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Универсальное тесто для выпечки: проверенный рецепт для пирожков и булочек

Универсальное тесто для выпечки / Фото: Credits

Простейший рецепт быстрого теста на кефире позволяет приготовить вкусные духовые, жареные пирожки,  беляши, булочки, рогалики. Начинка подойдет как сладкая, так и соленая. Дрожжевое тесто на кефире замешивается из простых продуктов – кефира, муки, сухих дрожжей, сахара и соли. Выпечка долго остается свежей и не черствеет.

Ингредиенты

мука
3 ст.
кефир 2,5%
1 ст.
растительное масло
4 ст. л.
дрожжи сухие
11 г
сахар
1 ст. л.
соль
1 ч. л.
яйца (желток) для смазывания
1 шт.
  1. Теплый кефир смешайте с растительным маслом. Добавьте сахар и соль. Перемешайте.
  2. Просеянную через сито муку смешайте с дрожжами. Влейте постепенно кефирную смесь и замесите тесто до однородности и гладкости. Тесто не должно быть забитым, но и не липнуть  к рукам. Сформируйте из теста шар, переложить в миску и накройте пищевой пленкой или кухонным полотенцем. Оставьте в теплом месте на 40-60 минут.
  3. Пока тесто будет подходить, приготовьте начинку.
  4. Противень застелите пергаментной бумагой. Сформируйте пирожки, уложите на расстоянии друг от друга. Пока нагревается духовка, дайте им немного подойти, минут десять. Смажьте пирожки желтком.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов до золотистого цвета или обжарьте на сковороде на растительном масле.

Советы:

  • Если будете выпекать сладкую выпечку, добавьте в тесто ванилин или ванильный сахар.

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