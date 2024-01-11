Универсальное тесто для выпечки: проверенный рецепт для пирожков и булочек

Простейший рецепт быстрого теста на кефире позволяет приготовить вкусные духовые, жареные пирожки, беляши, булочки, рогалики. Начинка подойдет как сладкая, так и соленая. Дрожжевое тесто на кефире замешивается из простых продуктов – кефира, муки, сухих дрожжей, сахара и соли. Выпечка долго остается свежей и не черствеет.
Ингредиенты
- мука
- 3 ст.
- кефир 2,5%
- 1 ст.
- растительное масло
- 4 ст. л.
- дрожжи сухие
- 11 г
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- 1 ч. л.
- яйца (желток) для смазывания
- 1 шт.
- Теплый кефир смешайте с растительным маслом. Добавьте сахар и соль. Перемешайте.
- Просеянную через сито муку смешайте с дрожжами. Влейте постепенно кефирную смесь и замесите тесто до однородности и гладкости. Тесто не должно быть забитым, но и не липнуть к рукам. Сформируйте из теста шар, переложить в миску и накройте пищевой пленкой или кухонным полотенцем. Оставьте в теплом месте на 40-60 минут.
- Пока тесто будет подходить, приготовьте начинку.
- Противень застелите пергаментной бумагой. Сформируйте пирожки, уложите на расстоянии друг от друга. Пока нагревается духовка, дайте им немного подойти, минут десять. Смажьте пирожки желтком.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов до золотистого цвета или обжарьте на сковороде на растительном масле.
Советы:
- Если будете выпекать сладкую выпечку, добавьте в тесто ванилин или ванильный сахар.
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