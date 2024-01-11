Универсальное тесто для выпечки: проверенный рецепт для пирожков и булочек

Простейший рецепт быстрого теста на кефире позволяет приготовить вкусные духовые, жареные пирожки, беляши, булочки, рогалики. Начинка подойдет как сладкая, так и соленая. Дрожжевое тесто на кефире замешивается из простых продуктов – кефира, муки, сухих дрожжей, сахара и соли. Выпечка долго остается свежей и не черствеет.