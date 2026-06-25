Вареники на пару с клубникой и шелковицей на кефирном тесте

Вареники на пару с клубникой и шелковицей

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Лето всегда ассоциируется с ароматом спелых ягод, домашним садом и теплыми воспоминаниями с детства. Сочетание сочной клубники и сладкой шелковицы превращает обычное блюдо в настоящее сезонное лакомство.

Для приготовления тающих во рту крупных, воздушных вареников, идеально подходит комбинированное тесто на кефире. Благодаря сочетанию дрожжей и разрыхлителя под действием горячего пара оно произрастает почти вдвое, превращаясь в настоящие рыхлые булочки. Сочная летняя начинка из клубники и сладкой шелковицы придает блюду особый аромат и вкус, который возвращает в безмятежное детство.

Необходимые ингредиенты

Кефир (обязательно теплый, около 35-38 ° C) — 500 мл

Сухие дрожжи — 1 ч. л.

Сахар — 1–2 ст. л.

Разрыхлитель для теста — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Пшеничная мука — около 700-750 г (сколько возьмет тесто)

Для начинки:

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Свежая клубника

Свежая шелковица

Сахар (для добавления в каждый вареник по вкусу)

Пошаговый процесс приготовления

Чтобы тесто получилось воздушным и хорошо поднялось на пару, важно строго соблюдать правильную последовательность введения ингредиентов.

В глубокую миску выливают теплый кефир. Добавляют сахар и сухие дрожжи, тщательно перемешивают и оставляют в покое смесь на 7–10 минут. На поверхности должна появиться пышная пена или мелкие пузырьки — это свидетельствует о том, что дрожжи очнулись и готовы к работе. В отдельной сухой посуде предварительно соединяют большую часть просеянной муки, соль и разрыхлитель. Тщательно перемешивают сухие компоненты между собой, чтобы разрыхлитель равномерно распределился по всей массе. После этого сухую смесь начинают постепенно просеивать порциями в миску с активированными дрожжами и кефиром. Тесто замешивают сначала ложкой, затем руками. Оно должно получиться очень мягким, нежным и эластичным. Вбивать его лишней мукой нельзя, иначе вареники не смогут хорошо подняться во время приготовления. Готовое тесто накрывают чистым полотенцем и ставят в теплое место на 35–40 минут. Пока тесто подходит, промывают клубнику и шелковицу под проточной водой и обязательно выкладывают их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. У клубники удаляют зеленые хвостики, а сами ягоды нарезают небольшими кусочками. Шелковицу оставляют целой. Когда тесто заметно увеличится в объеме, его обходят и разделяют на несколько частей. Для паровых вареников заготовки раскачивают достаточно толсто — примерно 5–7 миллиметров. С помощью стакана вырезают кружочки. На центр каждой заготовки сначала насыпают немного сахара, предварительно смешанного с кукурузным или картофельным крахмалом (в пропорции 1 чайная ложка крахмала на 4-5 столовых ложек сахара) — этот маленький секрет превратит горячий ягодный сок в густой сироп и не позволит ему вытечь. Уже сверху на сахарную подушку выкладывают измельченную клубнику и несколько ягод шелковицы, которые обязательно должны быть сухими. Края вареников тщательно и крепко защелкивают, по желанию делая двойной шов или косичку, чтобы полностью запечатать начинку внутри. Сформированные изделия оставляют на столе на 5–7 минут для повторного подъема перед термической обработкой. Для приготовления используют пароварку, мультиварку или кастрюлю с натянутой сверху марлей или специальной сеткой. Вода в нижней емкости должна кипеть в течение всего процесса. Решетки обязательно смазывают сливочным или растительным маслом, чтобы тесто не прилипло к поверхности. Вареники выкладывают на расстоянии друг от друга, поскольку они существенно увеличатся в размерах. Кастрюлю плотно закрывают крышкой и готовят в течение 5–7 минут. Готовые пышные вареники выкладывают в глубокую миску, щедро смазывают сливочным маслом и подают на стол горячими вместе со сметаной.

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