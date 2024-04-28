Вкусная мокрая паска к праздничному столу: все гости будут спрашивать рецепт

Многие хозяйки ищут рецепт паски, которая не крошится и долго остается свежей. Таким критериям соответствует влажная паска, самый удачный рецепт которой мы предлагаем.

Ингредиенты для приготовления влажной паски:

Для опары:

молоко – 2 50 мл,

сахар – 50 г,

прессованные дрожжи — 30 г,

мука – 200 г.

Для замешивания теста:

сахар – 250 г,

сметана – 125 мл,

яйца – 2 шт,

желтки – 3,

ванильный сахар — 2 пакетика,

сливочное масло – 125 г,

масло – 100 мл,

коньяк или ром – 2 ст.л,

щепотка соли,

цедра апельсина или лимона по желанию,

сухофрукты – 150-200 г.

Как приготовить влажную паску

В теплое молоко добавьте дрожжи, растворите их хорошо в молоке. Добавьте сахар, всыпьте муку и размешайте венчиком до однородности.

Накройте емкость со смесью плёнкой и оставьте опару в теплом месте на 40-45 минут.

Все продукты для приготовления теста должны быть комнатной температурой.

В большой миске взбейте яйца и желтки с сахаром и щепоткой соли. Добавьте ванильный сахар, сметану, цедру цитрусовых.

Добавьте две ложки коньяка или рома, чтобы паска долго оставалась свежей.

Перемешайте венчиком все до однородности.

Добавьте растопленное и рафинированное масло, снова все размешайте.

Влейте опару и по частям введите просеянную муку.

Замесите эластичное тесто, не переборщите с мукой.

Хорошо вымешанное тесто накройте пищевой пленкой, поставьте в теплое место на пару часов.

Из теста нужно сформировать пласт. Сверху выложите сухофрукты, перемешанные с мукой. Перемешайте сухофрукты вместе с тестом.

Поделите тесто на кусочки и сформируйте паски. Выложите в формочки, заполнив их на треть

Накройте пленкой и оставьте подходить на час. Смажьте верхушки пасок желтком.

Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 45-60 минут. Время выпекания зависит от размера куличей – чем они больше, тем больше требуется для этого времени.

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