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Вкусная мокрая паска к праздничному столу: все гости будут спрашивать рецепт

Вкусная мокрая паска к праздничному столу: все гости будут спрашивать рецепт

Рецепт мокрой куличи

Как приготовить мокрую паску

Многие хозяйки ищут рецепт паски, которая не крошится и долго остается свежей. Таким критериям соответствует влажная паска, самый удачный рецепт которой мы предлагаем.

Ингредиенты для приготовления влажной паски:

Для опары:

  • молоко – 2 50 мл,
  • сахар – 50 г,
  • прессованные дрожжи — 30 г,
  • мука – 200 г.

Для замешивания теста:

  • сахар – 250 г,
  • сметана – 125 мл,
  • яйца – 2 шт,
  • желтки – 3,
  • ванильный сахар — 2 пакетика,
  • сливочное масло – 125 г,
  • масло – 100 мл,
  • коньяк или ром – 2 ст.л,
  • щепотка соли,
  • цедра апельсина или лимона по желанию,
  • сухофрукты – 150-200 г.

Как приготовить влажную паску

  • В теплое молоко добавьте дрожжи, растворите их хорошо в молоке. Добавьте сахар, всыпьте муку и размешайте венчиком до однородности.
  • Накройте емкость со смесью плёнкой и оставьте опару в теплом месте на 40-45 минут.
  • Все продукты для приготовления теста должны быть комнатной температурой.
  • В большой миске взбейте яйца и желтки с сахаром и щепоткой соли. Добавьте ванильный сахар, сметану, цедру цитрусовых.
  • Добавьте две ложки коньяка или рома, чтобы паска долго оставалась свежей.
  • Перемешайте венчиком все до однородности.
  • Добавьте растопленное и рафинированное масло, снова все размешайте.
  • Влейте опару и по частям введите просеянную муку.
  • Замесите эластичное тесто, не переборщите с мукой.
  • Хорошо вымешанное тесто накройте пищевой пленкой, поставьте в теплое место на пару часов.
  • Из теста нужно сформировать пласт. Сверху выложите сухофрукты, перемешанные с мукой. Перемешайте сухофрукты вместе с тестом.
  • Поделите тесто на кусочки и сформируйте паски. Выложите в формочки, заполнив их на треть
  • Накройте пленкой и оставьте подходить на час. Смажьте верхушки пасок желтком.
  • Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 45-60 минут. Время выпекания зависит от размера куличей – чем они больше, тем больше требуется для этого времени.

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