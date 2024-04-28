Вкусная мокрая паска к праздничному столу: все гости будут спрашивать рецепт

Как приготовить мокрую паску
Многие хозяйки ищут рецепт паски, которая не крошится и долго остается свежей. Таким критериям соответствует влажная паска, самый удачный рецепт которой мы предлагаем.
Ингредиенты для приготовления влажной паски:
Для опары:
- молоко – 2 50 мл,
- сахар – 50 г,
- прессованные дрожжи — 30 г,
- мука – 200 г.
Для замешивания теста:
- сахар – 250 г,
- сметана – 125 мл,
- яйца – 2 шт,
- желтки – 3,
- ванильный сахар — 2 пакетика,
- сливочное масло – 125 г,
- масло – 100 мл,
- коньяк или ром – 2 ст.л,
- щепотка соли,
- цедра апельсина или лимона по желанию,
- сухофрукты – 150-200 г.
Как приготовить влажную паску
- В теплое молоко добавьте дрожжи, растворите их хорошо в молоке. Добавьте сахар, всыпьте муку и размешайте венчиком до однородности.
- Накройте емкость со смесью плёнкой и оставьте опару в теплом месте на 40-45 минут.
- Все продукты для приготовления теста должны быть комнатной температурой.
- В большой миске взбейте яйца и желтки с сахаром и щепоткой соли. Добавьте ванильный сахар, сметану, цедру цитрусовых.
- Добавьте две ложки коньяка или рома, чтобы паска долго оставалась свежей.
- Перемешайте венчиком все до однородности.
- Добавьте растопленное и рафинированное масло, снова все размешайте.
- Влейте опару и по частям введите просеянную муку.
- Замесите эластичное тесто, не переборщите с мукой.
- Хорошо вымешанное тесто накройте пищевой пленкой, поставьте в теплое место на пару часов.
- Из теста нужно сформировать пласт. Сверху выложите сухофрукты, перемешанные с мукой. Перемешайте сухофрукты вместе с тестом.
- Поделите тесто на кусочки и сформируйте паски. Выложите в формочки, заполнив их на треть
- Накройте пленкой и оставьте подходить на час. Смажьте верхушки пасок желтком.
- Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 45-60 минут. Время выпекания зависит от размера куличей – чем они больше, тем больше требуется для этого времени.
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