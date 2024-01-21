Вкусное печенье на скорую руку за 30 минут: только одно яйцо и полстакана кефира

Как приготовить ароматное, хрустящее и нежное печенье к чаю? Очень просто, делимся секретом.

Ингредиенты для печенья:

яйцо – одно,

сахар – 2 ст.л,

кефир – пол стакана или 100 г,

мука 250-300 г,

разрыхлитель — чайная ложка,

соль – пол чайной ложки,

масло – 4 ст.л

Приготовление печенья:

Разбиваем яйцо, добавляем в него две столовые ложки с горкой сахара. Добавляем полчайной ложки соли. Взбиваем венчиком.

Вливаем 4 ст. ложки растительного масла.

Добавляем пол стакана теплого кефира. Перемешиваем.

Всыпаем муку. Тесто должно немного прилипать к рукам. Добавляем разрыхлитель. Перемешиваем.

Рабочее место присыпаем мукой и раскатываем тесто толщиной один см. Далее перекладываем на противень с застеленным пергаментом. Посыпаем сахаром и придавливаем немного скалкой.

Нарезаем на квадратики, на кружочки, любые фигурки.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

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