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Вкусное печенье на скорую руку за 30 минут: только одно яйцо и полстакана кефира

Вкусное печенье на скорую руку за 30 минут: только одно яйцо и полстакана кефира

Быстрое печенье

Рецепт вкусного домашнего печенья без хлопот

Как приготовить ароматное, хрустящее и нежное печенье к чаю? Очень просто, делимся секретом.

Ингредиенты для печенья:

  • яйцо – одно,
  • сахар – 2 ст.л,
  • кефир – пол стакана или 100 г,
  • мука 250-300 г,
  • разрыхлитель — чайная ложка,
  • соль – пол чайной ложки,
  • масло – 4 ст.л

Приготовление печенья:

  • Разбиваем яйцо, добавляем в него две столовые ложки с горкой сахара. Добавляем полчайной ложки соли. Взбиваем венчиком.
  • Вливаем 4 ст. ложки растительного масла.
  • Добавляем пол стакана теплого кефира. Перемешиваем.
  • Всыпаем муку. Тесто должно немного прилипать к рукам. Добавляем разрыхлитель. Перемешиваем.
  • Рабочее место присыпаем мукой и раскатываем тесто толщиной один см. Далее перекладываем на противень с застеленным пергаментом. Посыпаем сахаром и придавливаем немного скалкой.
  • Нарезаем на квадратики, на кружочки, любые фигурки.
  • Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

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