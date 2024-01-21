Вкусное печенье на скорую руку за 30 минут: только одно яйцо и полстакана кефира

Рецепт вкусного домашнего печенья без хлопот
Как приготовить ароматное, хрустящее и нежное печенье к чаю? Очень просто, делимся секретом.
Ингредиенты для печенья:
- яйцо – одно,
- сахар – 2 ст.л,
- кефир – пол стакана или 100 г,
- мука 250-300 г,
- разрыхлитель — чайная ложка,
- соль – пол чайной ложки,
- масло – 4 ст.л
Приготовление печенья:
- Разбиваем яйцо, добавляем в него две столовые ложки с горкой сахара. Добавляем полчайной ложки соли. Взбиваем венчиком.
- Вливаем 4 ст. ложки растительного масла.
- Добавляем пол стакана теплого кефира. Перемешиваем.
- Всыпаем муку. Тесто должно немного прилипать к рукам. Добавляем разрыхлитель. Перемешиваем.
- Рабочее место присыпаем мукой и раскатываем тесто толщиной один см. Далее перекладываем на противень с застеленным пергаментом. Посыпаем сахаром и придавливаем немного скалкой.
- Нарезаем на квадратики, на кружочки, любые фигурки.
- Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
Читайте также: