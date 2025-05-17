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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
405
Время на прочтение
2 мин

Вкусный и простой весенний тарт со сметаным и зеленым луком: рецепт

С наступлением весны появляется желание побаловать себя чем-нибудь нежным, душистым и легким для организма.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 35 мин.
Пищевая ценность на 100 г
256 ккал
Тарт со сметаным и зеленым луком: рецепт

Тарт со сметаным и зеленым луком: рецепт / © Фото из открытых источников

Это блюдо с нежной сметанной заливкой, зеленым луком и сочным горошком приятно удивит вас неожиданной гармонией вкуса. Она станет идеальным выбором как для семейного обеда или легкого ужина, так и для праздничных угощений — тарт одинаково вкусный и только из печи, и охлажденный.

Ингредиенты

мука
200г
холодное сливочное масло
100г
сыр грюйер
50г
ледяная вода
2-3 ст. ложки
зеленый лук
большой пучок
замороженный зеленый горошек
200г
молоко
150 мл
яйца большие
3 шт.
сметана 25%
200г
сливочное масло (для начинки)
25г
сыр грюйер (дополнительно)
100г
мускатный орех
щепотка
соль
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Готовим тесто. Сначала мелко натираем сыр грюйер. Муку высыпаем на столешницу или в глубокую миску, добавляем измельченное кубиками очень холодное сливочное масло и быстро перетираем все пальцами или ножом — пока масса не приобретет текстуру грубых крошек. Как только тесто будет напоминать влажный песок, добавляем тертый творог и несколько столовых ложек ледяной воды. Быстро замешиваем тесто: оно должно собраться в упругий шар, не прилипая к рукам.

  2. Получившуюся массу заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник как минимум на 15 минут. Затем раскатываем охлажденное тесто в пласт толщиной 3–4 мм, выкладываем в форму для выпечки и формируем бортики. Дно прокалываем вилкой — это поможет избежать вздутия. Ставим форму с тестом обратно в холодильник еще на 10–15 минут.

  3. Переходим к начинке. В сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, добавляем мелко нарезанный зеленый лук и тушим его на среднем огне около 5–7 минут, пока он не станет мягким и ароматным. Затем добавляем зеленый горошек (не размораживая), немного подсаливаем и готовим еще несколько минут. Вливаем молоко и прогреваем до горячего состояния — не доводя до кипения. После этого перебиваем всю смесь в пюре с помощью блендера в кремовую консистенцию.

  4. Возвращаемся к тесту. Достаем форму из холодильника, застилаем пергаментом и насыпаем сверху груз — подойдут керамические шарики для выпечки или горстка сухой фасоли. Выпекаем основание в разогретой до 180 °C духовке: сначала 10 минут с грузом, затем еще 10 минут без него. После этого убавляем температуру до 160 °C.

  5. Готовим заливку. В отдельной миске взбиваем яйца со сметаной, добавляем половину натертого сыра грюйера, щепотку молотого мускатного ореха, немного соли и подготовленное овощное пюре. Все тщательно перемешиваем до однородной массы.

  6. Финальный штрих. Выливаем начинку на подпеченное основание, равномерно распределяем ее по всей поверхности, посыпаем остатками сыра и ставим в духовку на 25–35 минут — пока верхушка не подрумянится. Даем готовому тарту немного остыть перед нарезанием — в теплом виде его текстура будет невероятно нежной, похожей на сливочный крем.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
405
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