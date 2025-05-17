Вкусный и простой весенний тарт со сметаным и зеленым луком: рецепт

Это блюдо с нежной сметанной заливкой, зеленым луком и сочным горошком приятно удивит вас неожиданной гармонией вкуса. Она станет идеальным выбором как для семейного обеда или легкого ужина, так и для праздничных угощений — тарт одинаково вкусный и только из печи, и охлажденный.

Процесс приготовления:

Готовим тесто. Сначала мелко натираем сыр грюйер. Муку высыпаем на столешницу или в глубокую миску, добавляем измельченное кубиками очень холодное сливочное масло и быстро перетираем все пальцами или ножом — пока масса не приобретет текстуру грубых крошек. Как только тесто будет напоминать влажный песок, добавляем тертый творог и несколько столовых ложек ледяной воды. Быстро замешиваем тесто: оно должно собраться в упругий шар, не прилипая к рукам.

Получившуюся массу заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник как минимум на 15 минут. Затем раскатываем охлажденное тесто в пласт толщиной 3–4 мм, выкладываем в форму для выпечки и формируем бортики. Дно прокалываем вилкой — это поможет избежать вздутия. Ставим форму с тестом обратно в холодильник еще на 10–15 минут.

Переходим к начинке. В сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, добавляем мелко нарезанный зеленый лук и тушим его на среднем огне около 5–7 минут, пока он не станет мягким и ароматным. Затем добавляем зеленый горошек (не размораживая), немного подсаливаем и готовим еще несколько минут. Вливаем молоко и прогреваем до горячего состояния — не доводя до кипения. После этого перебиваем всю смесь в пюре с помощью блендера в кремовую консистенцию.

Возвращаемся к тесту. Достаем форму из холодильника, застилаем пергаментом и насыпаем сверху груз — подойдут керамические шарики для выпечки или горстка сухой фасоли. Выпекаем основание в разогретой до 180 °C духовке: сначала 10 минут с грузом, затем еще 10 минут без него. После этого убавляем температуру до 160 °C.

Готовим заливку. В отдельной миске взбиваем яйца со сметаной, добавляем половину натертого сыра грюйера, щепотку молотого мускатного ореха, немного соли и подготовленное овощное пюре. Все тщательно перемешиваем до однородной массы.