- Дата публикации
-
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 405
- Время на прочтение
- 2 мин
Вкусный и простой весенний тарт со сметаным и зеленым луком: рецепт
С наступлением весны появляется желание побаловать себя чем-нибудь нежным, душистым и легким для организма.
Это блюдо с нежной сметанной заливкой, зеленым луком и сочным горошком приятно удивит вас неожиданной гармонией вкуса. Она станет идеальным выбором как для семейного обеда или легкого ужина, так и для праздничных угощений — тарт одинаково вкусный и только из печи, и охлажденный.
Ингредиенты
- мука
- 200г
- холодное сливочное масло
- 100г
- сыр грюйер
- 50г
- ледяная вода
- 2-3 ст. ложки
- зеленый лук
- большой пучок
- замороженный зеленый горошек
- 200г
- молоко
- 150 мл
- яйца большие
- 3 шт.
- сметана 25%
- 200г
- сливочное масло (для начинки)
- 25г
- сыр грюйер (дополнительно)
- 100г
- мускатный орех
- щепотка
- соль
- по вкусу
Процесс приготовления:
Готовим тесто. Сначала мелко натираем сыр грюйер. Муку высыпаем на столешницу или в глубокую миску, добавляем измельченное кубиками очень холодное сливочное масло и быстро перетираем все пальцами или ножом — пока масса не приобретет текстуру грубых крошек. Как только тесто будет напоминать влажный песок, добавляем тертый творог и несколько столовых ложек ледяной воды. Быстро замешиваем тесто: оно должно собраться в упругий шар, не прилипая к рукам.
Получившуюся массу заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник как минимум на 15 минут. Затем раскатываем охлажденное тесто в пласт толщиной 3–4 мм, выкладываем в форму для выпечки и формируем бортики. Дно прокалываем вилкой — это поможет избежать вздутия. Ставим форму с тестом обратно в холодильник еще на 10–15 минут.
Переходим к начинке. В сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, добавляем мелко нарезанный зеленый лук и тушим его на среднем огне около 5–7 минут, пока он не станет мягким и ароматным. Затем добавляем зеленый горошек (не размораживая), немного подсаливаем и готовим еще несколько минут. Вливаем молоко и прогреваем до горячего состояния — не доводя до кипения. После этого перебиваем всю смесь в пюре с помощью блендера в кремовую консистенцию.
Возвращаемся к тесту. Достаем форму из холодильника, застилаем пергаментом и насыпаем сверху груз — подойдут керамические шарики для выпечки или горстка сухой фасоли. Выпекаем основание в разогретой до 180 °C духовке: сначала 10 минут с грузом, затем еще 10 минут без него. После этого убавляем температуру до 160 °C.
Готовим заливку. В отдельной миске взбиваем яйца со сметаной, добавляем половину натертого сыра грюйера, щепотку молотого мускатного ореха, немного соли и подготовленное овощное пюре. Все тщательно перемешиваем до однородной массы.
Финальный штрих. Выливаем начинку на подпеченное основание, равномерно распределяем ее по всей поверхности, посыпаем остатками сыра и ставим в духовку на 25–35 минут — пока верхушка не подрумянится. Даем готовому тарту немного остыть перед нарезанием — в теплом виде его текстура будет невероятно нежной, похожей на сливочный крем.
Приятного аппетита!