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Выпечка и мучные блюда
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Воздушный пирог с вареньем: быстрый и экономный рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
255 ккал
Дата публикации
Просмотры
407
Время на прочтение
1 мин
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Воздушный пирог с вареньем: быстрый и экономный рецепт

Воздушный пирог с вареньем / Фото: Credits

Если необходимо быстро приготовить ароматную выпечку, затратив минимум усилий и денег, тогда этот рецепт для вас. Для приготовления смешайте все ингредиенты, а в качестве начинки используйте любимое вами варенье.

Ингредиенты

мука
300 г
сметана 20%
150 г
яйца
3 шт.
сахар
150 г
растительное масло
150 мл
варенье
6 ст. л.
разрыхлитель
15 г
ванильный сахар
1 ч. л.
соль
щепотка
сахарная пудра
  1. В миске соедините яйца, сахар, соль, ванильный сахар и взбейте миксером в пышную массу. Добавьте сметану, растительное масло. Перемешайте.
  2. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в тесто. Перемешайте лопаткой и разделите на две части.
  3. На противень, застеленный пергаментом, выложите одну часть теста, распределите по нему варенье вилкой, затем выложите вторую часть и распределите также остальное варенье.
  4. Выпекайте пирог в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35 минут. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Сметану используйте любую.
  • Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

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