Воздушный пирог с вареньем: быстрый и экономный рецепт

Если необходимо быстро приготовить ароматную выпечку, затратив минимум усилий и денег, тогда этот рецепт для вас. Для приготовления смешайте все ингредиенты, а в качестве начинки используйте любимое вами варенье.
Ингредиенты
- мука
- 300 г
- сметана 20%
- 150 г
- яйца
- 3 шт.
- сахар
- 150 г
- растительное масло
- 150 мл
- варенье
- 6 ст. л.
- разрыхлитель
- 15 г
- ванильный сахар
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- сахарная пудра
- В миске соедините яйца, сахар, соль, ванильный сахар и взбейте миксером в пышную массу. Добавьте сметану, растительное масло. Перемешайте.
- Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в тесто. Перемешайте лопаткой и разделите на две части.
- На противень, застеленный пергаментом, выложите одну часть теста, распределите по нему варенье вилкой, затем выложите вторую часть и распределите также остальное варенье.
- Выпекайте пирог в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35 минут. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Сметану используйте любую.
- Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
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