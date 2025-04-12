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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
59
Время на прочтение
1 мин

Всего три ингредиента: самая удачная глазурь для куличей "Швейцарская меренга"

Наиболее впечатляющим декором для ремней является глазурь. Ее можно приготовить из сахарной пудры, яичного белка, шоколада или какао. Но мы предлагаем очень простой и быстрый рецепт глазури из трех ингредиентов.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
400 ккал
Глазурь для ремней: рецепт

Глазурь для ремней: рецепт / © unsplash.com

Кулинарка опубликовала в Instagram рецепт вкусной и идеальной глазури для куличей под названием "Швейцарская меренга".

Ингредиенты

сахар
200г
белки
100г
лимонная кислота
щепотка

Процесс приготовления:

  1. Соедините сахар и белок, поставьте на водяную баню и постоянно помешивайте.

  2. Затем взбейте смесь, постепенно добавляя лимонный сок.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
59
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