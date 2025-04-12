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- Выпечка и мучные блюда
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Всего три ингредиента: самая удачная глазурь для куличей "Швейцарская меренга"
Наиболее впечатляющим декором для ремней является глазурь. Ее можно приготовить из сахарной пудры, яичного белка, шоколада или какао. Но мы предлагаем очень простой и быстрый рецепт глазури из трех ингредиентов.
Кулинарка опубликовала в Instagram рецепт вкусной и идеальной глазури для куличей под названием "Швейцарская меренга".
Ингредиенты
- сахар
- 200г
- белки
- 100г
- лимонная кислота
- щепотка
Процесс приготовления:
Соедините сахар и белок, поставьте на водяную баню и постоянно помешивайте.
Затем взбейте смесь, постепенно добавляя лимонный сок.
Приятного аппетита!