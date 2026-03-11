Вы никогда не пекли такую паску: она произведет настоящий фурор на вашем праздничном столе

Паска получается чрезвычайно мягкой, ароматной и долго остается свежей. Недаром многие называют ее одной из лучших для праздничного пасхального стола. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Процесс приготовления:

Сначала сухофрукты (по вашему выбору) нужно замочить в коньяке на ночь.

Утром начинаете готовить тесто. В теплое молоко (приблизительно 30 градусов) добавьте 50 г сахара и дрожжи. Перемешайте до полного растворения и оставьте на 10 минут.

В отдельной миске смешайте желтки, 120 г сахара, щепотку соли, ванильный сахар, размягченное сливочное масло. Не забудьте добавить сюда цедру апельсина.

Когда дрожжи поднялись, добавьте их в общую массу теста и начинайте замешивать. Лучше это делать в кухонной машине миксером. Постепенно добавьте еще 350 г муки и в конце немного масла. Тесто вымешивается 15–20 минут. Оно должно стать эластичным.

После этого накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 2 часа.

Тем временем сухофрукты отбросьте на сито, чтобы стекла жидкость. Присыпьте их мукой (50 г), и когда тесто поднимется, высыпьте их внутрь.

Разложите тесто по формам, заполняя на одну треть. Сверху накройте плёнкой и оставьте еще на 1–1,5 часа в теплом месте.

Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30–50 минут (зависит от размера пасок).