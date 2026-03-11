- Дата публикации
-
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 158
- Время на прочтение
- 2 мин
Вы никогда не пекли такую паску: она произведет настоящий фурор на вашем праздничном столе
Идеальный рецепт паски иногда приходится искать годами. Именно этот вариант хозяйки буквально выпрашивают, ведь он проверен временем и всегда дает отличный результат.
Паска получается чрезвычайно мягкой, ароматной и долго остается свежей. Недаром многие называют ее одной из лучших для праздничного пасхального стола. Рецептом поделились на сайте «Господинька».
Ингредиенты
- сухофрукты
- 120 г
- коньяк (ром)
- 80 г
- мука
- 400 г
- теплое молоко
- 160 л
- сахар
- 170 г
- живые дрожжи
- 30 г
- желтки
- 5 шт.
- белок
- 1 шт.
- ванильный сахар
- 10 г
- сливочное масло
- 70 г
- цедра апельсина
- 1 шт.
- сахарная пудра
- 200 г
- лимонный сок
- 10 г
Процесс приготовления:
Сначала сухофрукты (по вашему выбору) нужно замочить в коньяке на ночь.
Утром начинаете готовить тесто. В теплое молоко (приблизительно 30 градусов) добавьте 50 г сахара и дрожжи. Перемешайте до полного растворения и оставьте на 10 минут.
В отдельной миске смешайте желтки, 120 г сахара, щепотку соли, ванильный сахар, размягченное сливочное масло. Не забудьте добавить сюда цедру апельсина.
Когда дрожжи поднялись, добавьте их в общую массу теста и начинайте замешивать. Лучше это делать в кухонной машине миксером. Постепенно добавьте еще 350 г муки и в конце немного масла. Тесто вымешивается 15–20 минут. Оно должно стать эластичным.
После этого накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 2 часа.
Тем временем сухофрукты отбросьте на сито, чтобы стекла жидкость. Присыпьте их мукой (50 г), и когда тесто поднимется, высыпьте их внутрь.
Разложите тесто по формам, заполняя на одну треть. Сверху накройте плёнкой и оставьте еще на 1–1,5 часа в теплом месте.
Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30–50 минут (зависит от размера пасок).
Пока паски пекутся, сделайте глазурь: белок смешайте со щепоткой соли, постепенно всыпьте сахарную пудру и взбейте миксером до густых пиков. По желанию можно добавить лимонный сок по вкусу. Такой глазурью можете смело покрывать даже теплые паски.
Приятного аппетита!