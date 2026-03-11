ТСН в социальных сетях

Выпечка и мучные блюда
158
2 мин

Вы никогда не пекли такую паску: она произведет настоящий фурор на вашем праздничном столе

Идеальный рецепт паски иногда приходится искать годами. Именно этот вариант хозяйки буквально выпрашивают, ведь он проверен временем и всегда дает отличный результат.

Татьяна Мележик
1 час. 55 мин.
340 ккал
Рецепт паски, которая получается всегда

Рецепт паски, которая получается всегда / © unsplash.com

Паска получается чрезвычайно мягкой, ароматной и долго остается свежей. Недаром многие называют ее одной из лучших для праздничного пасхального стола. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты

сухофрукты
120 г
коньяк (ром)
80 г
мука
400 г
теплое молоко
160 л
сахар
170 г
живые дрожжи
30 г
желтки
5 шт.
белок
1 шт.
ванильный сахар
10 г
сливочное масло
70 г
цедра апельсина
1 шт.
сахарная пудра
200 г
лимонный сок
10 г

Процесс приготовления:

  1. Сначала сухофрукты (по вашему выбору) нужно замочить в коньяке на ночь.

  2. Утром начинаете готовить тесто. В теплое молоко (приблизительно 30 градусов) добавьте 50 г сахара и дрожжи. Перемешайте до полного растворения и оставьте на 10 минут.

  3. В отдельной миске смешайте желтки, 120 г сахара, щепотку соли, ванильный сахар, размягченное сливочное масло. Не забудьте добавить сюда цедру апельсина.

  4. Когда дрожжи поднялись, добавьте их в общую массу теста и начинайте замешивать. Лучше это делать в кухонной машине миксером. Постепенно добавьте еще 350 г муки и в конце немного масла. Тесто вымешивается 15–20 минут. Оно должно стать эластичным.

  5. После этого накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 2 часа.

  6. Тем временем сухофрукты отбросьте на сито, чтобы стекла жидкость. Присыпьте их мукой (50 г), и когда тесто поднимется, высыпьте их внутрь.

  7. Разложите тесто по формам, заполняя на одну треть. Сверху накройте плёнкой и оставьте еще на 1–1,5 часа в теплом месте.

  8. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30–50 минут (зависит от размера пасок).

  9. Пока паски пекутся, сделайте глазурь: белок смешайте со щепоткой соли, постепенно всыпьте сахарную пудру и взбейте миксером до густых пиков. По желанию можно добавить лимонный сок по вкусу. Такой глазурью можете смело покрывать даже теплые паски.

Приятного аппетита!

