Выпечка и мучные блюда
219
2 мин

Выходит всегда: паска "Сельская" — пышная, мягкая и месяц не черствеет

Любимый рецепт паски многих украинцев на заварном тесте.

Татьяна Мележик
1 час. 45 мин.
Пищевая ценность на 100 г
299 ккал
Кулич "Сельська": рецепт

Кулич «Сельська»: рецепт / © pexels.com

За ним паска получается очень нежной, пышной внутри и долго остается свежей и мягкой. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты

сухофрукты
200-300 г
апельсиновый сок
1 шт.
пшеничная мука
820-850 г
молоко
250 мл
живые дрожжи (или сухие)
40 г (10 г)
яйца
4 шт.
желтки
2 шт.
сахар
200г
соль
1 ч. ложка
ванильный сахар
20г
цедра апельсина
1 шт.
масло
2 ст. ложки
коньяк
2 ст. ложки
мягкое сливочное масло
100г

Процесс приготовления:

  1. Сначала нужно промыть и обсушить бумажным полотенцем сухофрукты, залить их на ночь апельсиновым соком.

  2. Приготовить заварное основание для теста: всыпать в кастрюлю 40 г муки, добавить 150 мл молока, хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Поставить на небольшой огонь и постоянно помешивать, пока масса не загустеет. Снять с плиты и оставить охлаждаться.

  3. Отдельно в 100 мл молока добавить 1 ст. ложку сахара, дрожжи, 100 г муки, перемешать до густой однородной консистенции. Накрыть и бросить опару в теплом месте.

  4. В большую миску выбить яйца и еще 2 желтка, добавить соль, ванильный сахар, обычный оставшийся сахар, цедру апельсина. Взбивать миксером на небольшой скорости до совмещения. Добавить 1 ст. ложку растительного масла и коньяк. Снова взбивать до светлого и слегка пышного состояния, добавить охлажденное заварное основание и хорошо перемешать.

  5. Постепенно ввести просеянную муку, вмешать опару и замесить тесто. Постепенно прибавить еще 1 ст. ложку растительного масла и сливочное масло, хорошо вымешивать в течение 15 минут. Накрыть миску плёнкой и оставить на 1 час в теплом месте.

  6. Когда тесто уже поднялось, смазать руки растительным маслом, выложить на ровную твердую поверхность, добавить сухофрукты и вымешать. Сформовать из теста шарик, переложить в миску, дополнительно смазанную маслом, оставить еще на 50 минут.

  7. Выложить на стол, поделить на равные куски, сформировать из каждого шарика. Выложить в формы, смазанные растительным маслом. Закрыть тканью и оставить еще на 30-40 минут. Тем временем прогреть духовку до 170 градусов.

  8. Маленькие паски выпекаются до 30 минут, большие — 35 минут. За 15 минут до готовности нужно накрыть их фольгой, чтобы не подгорел верх.

  9. Оставить полностью остыть и украсить глазурью.

Приятного аппетита!

