За ним паска получается очень нежной, пышной внутри и долго остается свежей и мягкой. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

живые дрожжи (или сухие) 40 г (10 г)

Процесс приготовления:

Сначала нужно промыть и обсушить бумажным полотенцем сухофрукты, залить их на ночь апельсиновым соком.

Приготовить заварное основание для теста: всыпать в кастрюлю 40 г муки, добавить 150 мл молока, хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Поставить на небольшой огонь и постоянно помешивать, пока масса не загустеет. Снять с плиты и оставить охлаждаться.

Отдельно в 100 мл молока добавить 1 ст. ложку сахара, дрожжи, 100 г муки, перемешать до густой однородной консистенции. Накрыть и бросить опару в теплом месте.

В большую миску выбить яйца и еще 2 желтка, добавить соль, ванильный сахар, обычный оставшийся сахар, цедру апельсина. Взбивать миксером на небольшой скорости до совмещения. Добавить 1 ст. ложку растительного масла и коньяк. Снова взбивать до светлого и слегка пышного состояния, добавить охлажденное заварное основание и хорошо перемешать.

Постепенно ввести просеянную муку, вмешать опару и замесить тесто. Постепенно прибавить еще 1 ст. ложку растительного масла и сливочное масло, хорошо вымешивать в течение 15 минут. Накрыть миску плёнкой и оставить на 1 час в теплом месте.

Когда тесто уже поднялось, смазать руки растительным маслом, выложить на ровную твердую поверхность, добавить сухофрукты и вымешать. Сформовать из теста шарик, переложить в миску, дополнительно смазанную маслом, оставить еще на 50 минут.

Выложить на стол, поделить на равные куски, сформировать из каждого шарика. Выложить в формы, смазанные растительным маслом. Закрыть тканью и оставить еще на 30-40 минут. Тем временем прогреть духовку до 170 градусов.

Маленькие паски выпекаются до 30 минут, большие — 35 минут. За 15 минут до готовности нужно накрыть их фольгой, чтобы не подгорел верх.