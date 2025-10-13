ТСН в социальных сетях

168
1 мин

Яблочный пирог без миксера и яиц: быстро смешиваем фрукты с сухой смесью — и получаем невероятно вкусную выпечку

Осень — идеальное время для ароматного яблочного пирога.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
1 час. 30 мин.
157 ккал
Пирог из яблок без яиц и миксера

Пирог из яблок без яиц и миксера / © unsplash.com

Мы делимся простым рецептом, для которого даже миксер не требуется. Пирог готовится без яиц и из минимума доступных ингредиентов, а результат получается невероятно вкусным.

Ингредиенты

пшеничная мука
1 стакан
крупа манна
1 стакан
сахар
1 стакан
разрыхлитель
10г
ванилин
щепотка
яблоки
1,5 кг
сливочное масло
100г

Процесс приготовления:

  1. Яблоки натрите на терке и оставьте на несколько минут, чтобы они дали сок. Для сухой смеси смешайте сахар, муку и манку, добавьте ванилин и разрыхлитель. Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками.

  2. Форму для выпечки смажьте маслом по дну и бокам. Насыпьте четвертую часть сухой смеси, сверху выложите слой яблок, затем снова сухую смесь и яблоки. Повторяйте слои трижды, последним слоем должна быть сухая смесь.

  3. Сверху разложите кусочки масла и поставьте форму в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекайте около 60 минут.

Приятного аппетита!

