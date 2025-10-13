- Дата публикации
-
- Категория
- Выпечка и мучные блюда
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 1 мин
Яблочный пирог без миксера и яиц: быстро смешиваем фрукты с сухой смесью — и получаем невероятно вкусную выпечку
Осень — идеальное время для ароматного яблочного пирога.
Мы делимся простым рецептом, для которого даже миксер не требуется. Пирог готовится без яиц и из минимума доступных ингредиентов, а результат получается невероятно вкусным.
Ингредиенты
- пшеничная мука
- 1 стакан
- крупа манна
- 1 стакан
- сахар
- 1 стакан
- разрыхлитель
- 10г
- ванилин
- щепотка
- яблоки
- 1,5 кг
- сливочное масло
- 100г
Процесс приготовления:
Яблоки натрите на терке и оставьте на несколько минут, чтобы они дали сок. Для сухой смеси смешайте сахар, муку и манку, добавьте ванилин и разрыхлитель. Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками.
Форму для выпечки смажьте маслом по дну и бокам. Насыпьте четвертую часть сухой смеси, сверху выложите слой яблок, затем снова сухую смесь и яблоки. Повторяйте слои трижды, последним слоем должна быть сухая смесь.
Сверху разложите кусочки масла и поставьте форму в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекайте около 60 минут.
Приятного аппетита!