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Выпечка и мучные блюда
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Запеченные в слоеном тесте куриные голени: необычный рецепт

Время готовки
1 ч. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
241 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
275
Время на прочтение
1 мин
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Запеченные в слоеном тесте куриные голени: необычный рецепт

Запеченные в слоеном тесте куриные голени / Фото: Credits

Отличный способ оригинально приготовить голени. Блюдо выглядит очень аппетитно и празднично.Сок от ножек при запекании пропитывает тесто и от этого оно становится хрустящим с золотистой корочкой, а мясо будет мягким, сочным и ароматным.

Ингредиенты

куриные голени
7 шт.
слоеное тесто бездрожжевое
500 г
яйца (желток)
1 шт.
чеснок
2 зубчика
соевый соус
2 ст. л.
паприка сладкая молотая
1 ч. л.
черный молотый перец
кунжут
растительное масло
  1. Куриные голени помойте и обсушите бумажным полотенцем, а затем сложите в миску. Добавьте чеснок (выдавленный через пресс), соевый соус, паприку и перец. Все тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут.
  2. Обжарьте голени на сильном огне на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до получения золотистой корочки.
  3. Слоеное тесто предварительно разморозьте, припылите слегка мукой и раскатайте пласт толщиной 0,5 см. Разрежьте на полоски шириной 1-2 см. 
  4. Каждую голень обмотайте полоской теста по спирали с узкой стороны. Косточки голеней не закрытые тестом, оберните фольгой.
  5. Выложите на противень застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга. Смажьте тесто желтком и посыпьте кунжутом.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-45 минут.

Советы:

  • По желанию кожицу с голени можно снять.
  • Слоеное тесто используйте как дрожжевое, так и бездрожжевое.

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Дата публикации
Просмотры
275
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