Запеченные в слоеном тесте куриные голени: необычный рецепт

Отличный способ оригинально приготовить голени. Блюдо выглядит очень аппетитно и празднично.Сок от ножек при запекании пропитывает тесто и от этого оно становится хрустящим с золотистой корочкой, а мясо будет мягким, сочным и ароматным.
Ингредиенты
- куриные голени
- 7 шт.
- слоеное тесто бездрожжевое
- 500 г
- яйца (желток)
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- соевый соус
- 2 ст. л.
- паприка сладкая молотая
- 1 ч. л.
- черный молотый перец
- кунжут
- растительное масло
- Куриные голени помойте и обсушите бумажным полотенцем, а затем сложите в миску. Добавьте чеснок (выдавленный через пресс), соевый соус, паприку и перец. Все тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут.
- Обжарьте голени на сильном огне на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до получения золотистой корочки.
- Слоеное тесто предварительно разморозьте, припылите слегка мукой и раскатайте пласт толщиной 0,5 см. Разрежьте на полоски шириной 1-2 см.
- Каждую голень обмотайте полоской теста по спирали с узкой стороны. Косточки голеней не закрытые тестом, оберните фольгой.
- Выложите на противень застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга. Смажьте тесто желтком и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-45 минут.
Советы:
- По желанию кожицу с голени можно снять.
- Слоеное тесто используйте как дрожжевое, так и бездрожжевое.
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