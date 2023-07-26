Зачем класть болгарский перец в кипяток перед приготовлением блюд: вы будете удивлены

Опытные кулинары хорошо знают, что некоторые овощи, такие как помидоры или капуста, нужно перед приготовлением ошпаривать крутым кипятком, что облегчает процесс и улучшает вкус конечного блюда. Но мало кто догадывается, что эта кулинарная уловка полезна и для болгарского перца. Особенно если вы собираетесь их фаршировать.

Благодаря предварительному замачиванию в кипятке блюда из болгарского перца будут играть новыми красками, поскольку овощи будут более мягкими, ароматными и нежными. Помимо кипятка вам также понадобится обычная поваренная соль.

Что делать? В глубокую емкость налейте кипяченую воду и растворите в ней одну чайную ложку соли, опустите перцы, которые планируете готовить. Оставьте их в воде как минимум 5 минут. По истечении этого времени овощи станут мягкими и эластичными. Мякоть избавится от неприятной горечи, а сами перцы будет проще фаршировать. Если вы собираетесь готовить именно такое блюдо, лайфгак станет незаменимым на кухне.

А если нужно легко снять шкурку с болгарского перца, можно оставить овощи в кипятке на 10 минут. Тогда перцы станут еще нежнее, будут просто таять во рту.

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