Зачем замораживать авокадо и в чем польза этого уникального продукта

Если вы любите авокадо, следует узнать, зачем его замораживать. Этот простой лайфгак полностью изменит ваше отношение к этому продукту. Читайте в материале ТСН.ua, в чем польза авокадо и когда его нужно замораживать.

Авокадо – плод растения под названием персея. Он богат питательными веществами, имеет немало полезных свойств для организма человека. В частности, в нем содержатся витамины и минералы, включая витамин С, витамин К, калий, витамин В6. Благодаря этому ежедневное употребление авокадо помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает состояние кожи.

О пользе авокадо известно уже давно, но немногие знают, что этот плод можно замораживать.

Зачем замораживают авокадо

Замораживание авокадо очень полезно, если вы хотите сохранить его на длительный срок или использовать позже для приготовления более терпкого блюда. К примеру, если вам понадобилась только половинка авокадо, то другая быстро потемнеет и испортится. Благодаря заморозке эту проблему можно решить.

Во время замораживания мякоть авокадо становится более твердой и менее сочной, поэтому для приготовления салата или гуакамоле такой плод не подойдет. Однако для кремов, соусов или смузи он подойдет просто отлично.

Как правильно замораживать авокадо

Сначала нужно авокадо очистить и нарезать на ломтики. Затем эти кусочки следует поместить в контейнер или пластиковый пакет. Убедитесь, что они равномерно распределены и не прижимаются друг к другу. Чтобы избежать потемнения мякоти, можно добавить немного лимонного сока. Затем контейнер или пакет помещается в морозильную камеру.

Хотя замороженное авокадо сохраняет свои вкус и полезные свойства, но его текстура немного меняется.

Как разморозить авокадо

Авокадо хорошо выдерживает низкие температуры благодаря своей текстуре. Поэтому в замороженном виде этот плод можно хранить от месяца до полугода. Размораживать продукт нужно в холодильнике. Просто переложите контейнер или пакет из морозильной камеры на полочку.

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