Этот способ приготовления описан на сайте "Сенсация". Он открывает в баклажанах полный букет их неповторимого вкуса. Поверьте, после них даже мясо кажется лишним — они сытные, насыщенные и невероятно вкусные, идеальны как самостоятельное блюдо или изысканное дополнение к любому другому. Обязательно попробуйте!

Процесс приготовления:

Сначала берем четыре средних баклажана и нарезаем их тонкими ломтиками толщиной до 5 мм. Выкладываем их на разделочную доску так, чтобы удобно было посолить и поперчить каждый. Затем ломтики перекладываем на противень для запекания и отправляем в духовку, разогретую до 200°C на 25 минут.

Пока баклажаны в духовке, приготовим ароматную смесь для рулетов. Мелко нарезаем петрушку и измельчаем чеснок, добавляем в пиалу с 100 г оливкового масла, солим, перчим и тщательно перемешиваем.

Когда баклажаны запеклись, достаем их из духовки и немного остужаем. В это время готовим форму для запекания: смазываем ее растительным маслом и посыпаем панировочными сухарями, чтобы рулеты не прилипали.

Теперь формируем рулеты: каждый ломтик баклажана смазываем ароматной масляно-зеленой смесью, посыпаем сыром и аккуратно заворачиваем. Выкладываем готовые рулетики плотно в форму один за другим, готовясь к финальному запеканию.