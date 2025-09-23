- Дата публикации
-
- Категория
- Закуски
- Количество просмотров
- 470
- Время на прочтение
- 1 мин
Баклажаны по старинному рецепту бабушки из 60-х — вкус, который невозможно забыть
Откройте для себя идеальный способ приготовления баклажанов: быстро, легко и с минимумом ингредиентов, а вкус просто невероятный!
Этот способ приготовления описан на сайте "Сенсация". Он открывает в баклажанах полный букет их неповторимого вкуса. Поверьте, после них даже мясо кажется лишним — они сытные, насыщенные и невероятно вкусные, идеальны как самостоятельное блюдо или изысканное дополнение к любому другому. Обязательно попробуйте!
Ингредиенты
- баклажаны
- 4 шт.
- соль
- 0,5 ч. ложки
- перец молотый
- по вкусу
- петрушка свежая
- пучок
- растительное масло
- 100 г
- чеснок
- 2 зубчика
- панировочные сухари
- 50 г
- сыр твердый
- 200 г
Процесс приготовления:
Сначала берем четыре средних баклажана и нарезаем их тонкими ломтиками толщиной до 5 мм. Выкладываем их на разделочную доску так, чтобы удобно было посолить и поперчить каждый. Затем ломтики перекладываем на противень для запекания и отправляем в духовку, разогретую до 200°C на 25 минут.
Пока баклажаны в духовке, приготовим ароматную смесь для рулетов. Мелко нарезаем петрушку и измельчаем чеснок, добавляем в пиалу с 100 г оливкового масла, солим, перчим и тщательно перемешиваем.
Когда баклажаны запеклись, достаем их из духовки и немного остужаем. В это время готовим форму для запекания: смазываем ее растительным маслом и посыпаем панировочными сухарями, чтобы рулеты не прилипали.
Теперь формируем рулеты: каждый ломтик баклажана смазываем ароматной масляно-зеленой смесью, посыпаем сыром и аккуратно заворачиваем. Выкладываем готовые рулетики плотно в форму один за другим, готовясь к финальному запеканию.
Далее каждый рулетик щедро смазываем остатками ароматной масляно-зеленой смеси и присыпаем панировочными сухарями. Отправляем в духовку, разогретую до 200°C, и запекаем еще 10 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита!