Закуски
470
1 мин

Баклажаны по старинному рецепту бабушки из 60-х — вкус, который невозможно забыть

Откройте для себя идеальный способ приготовления баклажанов: быстро, легко и с минимумом ингредиентов, а вкус просто невероятный!

Татьяна Мележик
1 час. 5 мин.
151 ккал
Закуски из баклажанов: рецепт (фото с сайта Сенсация)

Закуски из баклажанов: рецепт (фото с сайта Сенсация) / © Скриншот

Этот способ приготовления описан на сайте "Сенсация". Он открывает в баклажанах полный букет их неповторимого вкуса. Поверьте, после них даже мясо кажется лишним — они сытные, насыщенные и невероятно вкусные, идеальны как самостоятельное блюдо или изысканное дополнение к любому другому. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты

баклажаны
4 шт.
соль
0,5 ч. ложки
перец молотый
по вкусу
петрушка свежая
пучок
растительное масло
100 г
чеснок
2 зубчика
панировочные сухари
50 г
сыр твердый
200 г

Процесс приготовления:

  1. Сначала берем четыре средних баклажана и нарезаем их тонкими ломтиками толщиной до 5 мм. Выкладываем их на разделочную доску так, чтобы удобно было посолить и поперчить каждый. Затем ломтики перекладываем на противень для запекания и отправляем в духовку, разогретую до 200°C на 25 минут.

  2. Пока баклажаны в духовке, приготовим ароматную смесь для рулетов. Мелко нарезаем петрушку и измельчаем чеснок, добавляем в пиалу с 100 г оливкового масла, солим, перчим и тщательно перемешиваем.

  3. Когда баклажаны запеклись, достаем их из духовки и немного остужаем. В это время готовим форму для запекания: смазываем ее растительным маслом и посыпаем панировочными сухарями, чтобы рулеты не прилипали.

  4. Теперь формируем рулеты: каждый ломтик баклажана смазываем ароматной масляно-зеленой смесью, посыпаем сыром и аккуратно заворачиваем. Выкладываем готовые рулетики плотно в форму один за другим, готовясь к финальному запеканию.

  5. Далее каждый рулетик щедро смазываем остатками ароматной масляно-зеленой смеси и присыпаем панировочными сухарями. Отправляем в духовку, разогретую до 200°C, и запекаем еще 10 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

