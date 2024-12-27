Будет хитом праздничного стола: простой рецепт закуски "Елка"

Способ приготовления блюда очень простой и не требует много времени.
Оригинальное оформление и изысканный вкус оценят все, кто попробует это блюдо. Готовится оно очень быстро, а смотрится очень эффектно.
Закуска "Елка"
Ингредиенты:
- консервированный тунец
- сливочный сыр
- лук
- маринованный огурец
- укроп
- зерно граната
- тарталетки или крекеры
Способ приготовления:
С тунца слить жидкость, рыбу размять вилкой. Лук нарезать мелкими кубиками и добавить к тунцу. Маринованный огурец также порезать мелкими кубиками, добавить к остальным ингредиентам, все хорошо перемешать. Добавить творожный сыр и все еще раз перемешать.
Из массы сформировать конусы, обвалять их в укропе и поместить в тарталетки или крекеры. Каждую "елку" украсить зернами граната, напоминающими игрушки.
Раньше мы писали, как приготовить печенье "Орешки" со сгущенкой. Больше о рецепте читайте в новости.
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