Будет хитом праздничного стола: простой рецепт закуски "Елка"

Способ приготовления блюда очень простой и не требует много времени.

Оригинальное оформление и изысканный вкус оценят все, кто попробует это блюдо. Готовится оно очень быстро, а смотрится очень эффектно.

Закуска "Елка"

Ингредиенты:

консервированный тунец

сливочный сыр

лук

маринованный огурец

укроп

зерно граната

тарталетки или крекеры

Способ приготовления:

С тунца слить жидкость, рыбу размять вилкой. Лук нарезать мелкими кубиками и добавить к тунцу. Маринованный огурец также порезать мелкими кубиками, добавить к остальным ингредиентам, все хорошо перемешать. Добавить творожный сыр и все еще раз перемешать.

Из массы сформировать конусы, обвалять их в укропе и поместить в тарталетки или крекеры. Каждую "елку" украсить зернами граната, напоминающими игрушки.

Раньше мы писали, как приготовить печенье "Орешки" со сгущенкой. Больше о рецепте читайте в новости.

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