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Будет хитом праздничного стола: простой рецепт закуски "Елка"

Будет хитом праздничного стола: простой рецепт закуски "Елка"

Закуска "Елка" / Фото: Фото из открытых источников

Способ приготовления блюда очень простой и не требует много времени.

Оригинальное оформление и изысканный вкус оценят все, кто попробует это блюдо. Готовится оно очень быстро, а смотрится очень эффектно.

Закуска "Елка"

Ингредиенты:

  • консервированный тунец
  • сливочный сыр
  • лук
  • маринованный огурец
  • укроп
  • зерно граната
  • тарталетки или крекеры

Способ приготовления:

С тунца слить жидкость, рыбу размять вилкой. Лук нарезать мелкими кубиками и добавить к тунцу. Маринованный огурец также порезать мелкими кубиками, добавить к остальным ингредиентам, все хорошо перемешать. Добавить творожный сыр и все еще раз перемешать.
Из массы сформировать конусы, обвалять их в укропе и поместить в тарталетки или крекеры. Каждую "елку" украсить зернами граната, напоминающими игрушки.

Раньше мы писали, как приготовить печенье "Орешки" со сгущенкой. Больше о рецепте читайте в новости.

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