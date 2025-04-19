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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
157
Время на прочтение
1 мин

Бутерброды "Зевс" на пасхальный стол: гости будут просить только их

Простые и вкусные бутерброды с красной рыбой украсят праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
244 ккал
Бутерброды "Зевс" (фото иллюстративный)

Бутерброды "Зевс" (фото иллюстративный) / © unsplash.com

Эти бутерброды оценят все гости. Они дополнят пасхальный стол и станут его настоящим украшением.

Ингредиенты

белый хлеб
8 кусочков
сливочное масло
40г
сливочный сыр
80г
укроп
свежие огурцы
80г
красная соленая рыба (семга, форель и т.п.)
160г

Процесс приготовления:

  1. Белый хлеб нужно нарезать кружочками. Часть смазать сливочным сыром, а часть маслом.

  2. Мелко измельчите укроп, украсьте им края хлеба. С рыбы снимите шкурку, нарежьте кусочками и выложите на бутерброды.

  3. Тонко нашинкуйте слайсами огурцы. Украсьте сверху каждый бутерброд.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
157
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