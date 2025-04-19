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- Закуски
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Бутерброды "Зевс" на пасхальный стол: гости будут просить только их
Простые и вкусные бутерброды с красной рыбой украсят праздничный стол.
Эти бутерброды оценят все гости. Они дополнят пасхальный стол и станут его настоящим украшением.
Ингредиенты
- белый хлеб
- 8 кусочков
- сливочное масло
- 40г
- сливочный сыр
- 80г
- укроп
- 8г
- свежие огурцы
- 80г
- красная соленая рыба (семга, форель и т.п.)
- 160г
Процесс приготовления:
Белый хлеб нужно нарезать кружочками. Часть смазать сливочным сыром, а часть маслом.
Мелко измельчите укроп, украсьте им края хлеба. С рыбы снимите шкурку, нарежьте кусочками и выложите на бутерброды.
Тонко нашинкуйте слайсами огурцы. Украсьте сверху каждый бутерброд.
Приятного аппетита!