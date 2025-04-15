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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
630
Время на прочтение
1 мин

Быстрая закуска из лаваша и крабовых палочек: идеальное блюдо на пасхальный стол

Лаваш — универсальный ингредиент, из которого можно создать множество вкусностей: от аппетитных закусок и запеканок до пирогов. Он отлично подходит как основа для тортов, домашних чипсов или любимой шаурмы.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
19 минут
Пищевая ценность на 100 г
209 ккал
Быстрая закуска из лаваша и крабовых палочек

Быстрая закуска из лаваша и крабовых палочек

Одна из блоггерок опубликовала в Instagram рецепт чрезвычайно аппетитного блюда из лаваша — закуски с крабовыми палочками и вареными яйцами.

Ингредиенты

тонкий лаваш
1 шт.
крабовые палочки
1 уп.
плавленые сырки
2шт.
яйца
2шт.
майонез
2-3 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Равномерно намажьте лаваш майонезом, затем распределите сверху натертые крабовые палочки и яйца.

  2. Аккуратно сверните в рулет, поставьте его остыть в холодильник, после чего нарежьте порционными кусочками.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
630
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