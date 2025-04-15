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- Закуски
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Быстрая закуска из лаваша и крабовых палочек: идеальное блюдо на пасхальный стол
Лаваш — универсальный ингредиент, из которого можно создать множество вкусностей: от аппетитных закусок и запеканок до пирогов. Он отлично подходит как основа для тортов, домашних чипсов или любимой шаурмы.
Одна из блоггерок опубликовала в Instagram рецепт чрезвычайно аппетитного блюда из лаваша — закуски с крабовыми палочками и вареными яйцами.
Ингредиенты
- тонкий лаваш
- 1 шт.
- крабовые палочки
- 1 уп.
- плавленые сырки
- 2шт.
- яйца
- 2шт.
- майонез
- 2-3 ст. ложки
Процесс приготовления:
Равномерно намажьте лаваш майонезом, затем распределите сверху натертые крабовые палочки и яйца.
Аккуратно сверните в рулет, поставьте его остыть в холодильник, после чего нарежьте порционными кусочками.
Приятного аппетита!