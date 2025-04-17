ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин

Четыре ингредиента — и готово: нежный яичный сыр на Пасху

Как приготовить мягкий пасхальный сыр по самой простой рецептуре.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 25 мин.
Пищевая ценность на 100 г
89 ккал
Яичный сыр: рецепт

Яичный сыр: рецепт / © Pixabay

Этот сыр часто называют “словацким”, однако его можно найти на пасхальных столах не только в Словакии. Он также популярен в Финляндии, Латвии, Эстонии и Германии. У каждой страны есть свои особенности в рецепте.

Ингредиенты

куриные яйца
12шт.
молоко 2,5%
1 л
соль
1 ч. ложка
перец черный горошком
6 шт.

Процесс приготовления:

  1. Приготовьте водяную баню, поставив миску над кастрюлей с кипящей водой. Вбейте яйца в миску, добавьте молоко, соль и перец, хорошо перемешайте. Держите миску над паром, постоянно помешивая деревянной ложкой или лопаткой, пока смесь не загустеет — это займет 20-30 минут или пока не перестанет выделяться сыворотка.

  2. Уложите влажную марлю или два слоя марли на дуршлаг и поставьте его над лоханкой, чтобы собрать сыворотку. С помощью шумовки переведите сыр в марлю, оставьте на 10-15 минут, чтобы лишняя жидкость стекла.

  3. Соберите края марли в пучок и обвяжите, нажимая на нее, чтобы отжать больше сыворотки. Завяжите марлю с сыром, создав пучок, и слегка нажимайте на нее, чтобы содействовать истечению сыворотки. Привяжите веревку к деревянной ложке и подвесьте сыр над кастрюлей еще на 30 минут для окончательного стекания жидкости.

  4. Когда сыр остынет и сыворотка перестанет капать, поместите его в холодильник, оставив во взвешенном состоянии, чтобы он сохранил свою форму. Оставьте его в холодильнике на 12 часов или больше

Приятного аппетита!

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
35
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie