Этот сыр часто называют “словацким”, однако его можно найти на пасхальных столах не только в Словакии. Он также популярен в Финляндии, Латвии, Эстонии и Германии. У каждой страны есть свои особенности в рецепте.

Процесс приготовления:

Приготовьте водяную баню, поставив миску над кастрюлей с кипящей водой. Вбейте яйца в миску, добавьте молоко, соль и перец, хорошо перемешайте. Держите миску над паром, постоянно помешивая деревянной ложкой или лопаткой, пока смесь не загустеет — это займет 20-30 минут или пока не перестанет выделяться сыворотка.

Уложите влажную марлю или два слоя марли на дуршлаг и поставьте его над лоханкой, чтобы собрать сыворотку. С помощью шумовки переведите сыр в марлю, оставьте на 10-15 минут, чтобы лишняя жидкость стекла.

Соберите края марли в пучок и обвяжите, нажимая на нее, чтобы отжать больше сыворотки. Завяжите марлю с сыром, создав пучок, и слегка нажимайте на нее, чтобы содействовать истечению сыворотки. Привяжите веревку к деревянной ложке и подвесьте сыр над кастрюлей еще на 30 минут для окончательного стекания жидкости.