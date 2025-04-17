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Четыре ингредиента — и готово: нежный яичный сыр на Пасху
Как приготовить мягкий пасхальный сыр по самой простой рецептуре.
Этот сыр часто называют “словацким”, однако его можно найти на пасхальных столах не только в Словакии. Он также популярен в Финляндии, Латвии, Эстонии и Германии. У каждой страны есть свои особенности в рецепте.
Ингредиенты
- куриные яйца
- 12шт.
- молоко 2,5%
- 1 л
- соль
- 1 ч. ложка
- перец черный горошком
- 6 шт.
Процесс приготовления:
Приготовьте водяную баню, поставив миску над кастрюлей с кипящей водой. Вбейте яйца в миску, добавьте молоко, соль и перец, хорошо перемешайте. Держите миску над паром, постоянно помешивая деревянной ложкой или лопаткой, пока смесь не загустеет — это займет 20-30 минут или пока не перестанет выделяться сыворотка.
Уложите влажную марлю или два слоя марли на дуршлаг и поставьте его над лоханкой, чтобы собрать сыворотку. С помощью шумовки переведите сыр в марлю, оставьте на 10-15 минут, чтобы лишняя жидкость стекла.
Соберите края марли в пучок и обвяжите, нажимая на нее, чтобы отжать больше сыворотки. Завяжите марлю с сыром, создав пучок, и слегка нажимайте на нее, чтобы содействовать истечению сыворотки. Привяжите веревку к деревянной ложке и подвесьте сыр над кастрюлей еще на 30 минут для окончательного стекания жидкости.
Когда сыр остынет и сыворотка перестанет капать, поместите его в холодильник, оставив во взвешенном состоянии, чтобы он сохранил свою форму. Оставьте его в холодильнике на 12 часов или больше
Приятного аппетита!