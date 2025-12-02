ТСН в социальных сетях

151
2 мин

Что приготовить на Новый год: закусочные мандарины, которые поражают своим видом и вкусом

Рецепт закуски, которая поразит всех

Фото автора: Анна Носова Анна Носова
50 минут
158 ккал
Закусочные мандарины

Эти закусочные мандарины являются удивительным блюдом для новогоднего стола, который удивит гостей своим оригинальным видом и нежным вкусом. Они станут беспроигрышным вариантом для праздничной сервировки, которую оценят как взрослые, так и дети.

Ингредиенты для блюда

Для приготовления вам понадобятся

  • Отварные моркови — 2 шт.,

  • Ветчина — 200 г,

  • Твердый сыр — 150 г,

  • Отварные яйца — 3 шт.,

  • Майонез — 2-3 ст.л.,

  • Свежая петрушка для декора

Процесс приготовления начинки и формирование

  • Сначала подготовьте ингредиенты для начинки. Ветчина, твердый сыр и вареные яйца необходимо мелко натереть на терке, а затем тщательно смешать их с майонезом до получения однородной массы. это будет начинка для закуски.

  • Далее отварную морковь следует натереть на малейшей терке, поскольку она будет имитировать тонкую кожуру цитрусового.

  • На пищевую пленку выложите тонкий равномерный слой натертой моркови. Сверху на морковь аккуратно поместите шарик подготовленной начинки, используя примерно полторы-две столовые ложки смеси. Осторожно приподнимая края пленки, сформируйте идеально круглый шар, следя за тем, чтобы морковь полностью покрыла начинку.

  • Для завершения образа сверху на каждом шарике сделайте небольшое углубление и вставьте туда маленькую веточку петрушки, которая будет имитировать «хвостик» мандарина.

Готовой закуске необходимо дать остыть в холодильнике в течение 30-40 минут для стабилизации формы. Вкус таких мандаринов — это нежное сочетание ветчины, сыра и яиц с легкой сладковатой ноткой моркови, что делает блюдо настоящим хитом.

