Что приготовить на Новый год: закусочные мандарины, которые поражают своим видом и вкусом

Закусочные мандарины

Реклама

Эти закусочные мандарины являются удивительным блюдом для новогоднего стола, который удивит гостей своим оригинальным видом и нежным вкусом. Они станут беспроигрышным вариантом для праздничной сервировки, которую оценят как взрослые, так и дети.

Ингредиенты для блюда

Для приготовления вам понадобятся

Отварные моркови — 2 шт.,

Ветчина — 200 г,

Твердый сыр — 150 г,

Отварные яйца — 3 шт.,

Майонез — 2-3 ст.л.,

Свежая петрушка для декора

Процесс приготовления начинки и формирование

Сначала подготовьте ингредиенты для начинки. Ветчина, твердый сыр и вареные яйца необходимо мелко натереть на терке, а затем тщательно смешать их с майонезом до получения однородной массы. это будет начинка для закуски.

Далее отварную морковь следует натереть на малейшей терке, поскольку она будет имитировать тонкую кожуру цитрусового.

На пищевую пленку выложите тонкий равномерный слой натертой моркови. Сверху на морковь аккуратно поместите шарик подготовленной начинки, используя примерно полторы-две столовые ложки смеси. Осторожно приподнимая края пленки, сформируйте идеально круглый шар, следя за тем, чтобы морковь полностью покрыла начинку.

Для завершения образа сверху на каждом шарике сделайте небольшое углубление и вставьте туда маленькую веточку петрушки, которая будет имитировать «хвостик» мандарина.

Готовой закуске необходимо дать остыть в холодильнике в течение 30-40 минут для стабилизации формы. Вкус таких мандаринов — это нежное сочетание ветчины, сыра и яиц с легкой сладковатой ноткой моркови, что делает блюдо настоящим хитом.