Домашний плавленый сыр из творога: простой рецепт

Для домашнего плавленого сыра с нежным сливочным вкусом, обязательно используйте домашний творог с большой жирностью.Для приготовления понадобятся творог, молоко, масло, сода и соль. После охлаждения плавленый сыр загустеет и будет похож на всем знакомый сыр "Янтарь".