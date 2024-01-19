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Домашний плавленый сыр из творога: простой рецепт

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
332
Время на прочтение
1 мин
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Домашний плавленый сыр из творога: простой рецепт

Домашний плавленый сыр из творога / Фото: Credits

Для домашнего плавленого сыра с нежным сливочным вкусом, обязательно используйте домашний творог с большой жирностью.Для приготовления понадобятся творог, молоко, масло, сода и соль. После охлаждения плавленый сыр загустеет и будет похож на всем знакомый сыр "Янтарь".

Ингредиенты

творог 10%
500 г
молоко 3,2%
0,5 стакана
масло сливочное
30 г
сода пищевая
0,5 ч. л.
соль
1,5 ч. л.
  1. В творог добавьте молоко и соду. Взбейте блендером или перетрите через сито. Переложите в кастрюлю с толстым дном. Хорошо перемешайте.
  2. Нагрейте на медленном огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда смесь начнет постепенно плавиться, добавьте соль и мягкое сливочное масло. Доведите до полного растворения, постоянно помешивая, и проварите 5-10 минут. Получится жидкая, однородная масса. Горячим, разлейте в небольшие судочки.
  3. Выложите в контейнер, накройте пищевой пленкой в контакт с поверхностью, чтобы не образовалась корочка и дайте остыть при комнатной температуре. Затем отправьте в холодильник на пять часов, а лучше на всю ночь.

Советы:

По желанию можно использовать чеснок, тмин, укроп или вяленые помидоры. Их нужно добавлять в конце.

Молоко лучше покупать домашнее.

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