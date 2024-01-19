Домашний плавленый сыр из творога: простой рецепт

Для домашнего плавленого сыра с нежным сливочным вкусом, обязательно используйте домашний творог с большой жирностью.Для приготовления понадобятся творог, молоко, масло, сода и соль. После охлаждения плавленый сыр загустеет и будет похож на всем знакомый сыр "Янтарь".
Ингредиенты
- творог 10%
- 500 г
- молоко 3,2%
- 0,5 стакана
- масло сливочное
- 30 г
- сода пищевая
- 0,5 ч. л.
- соль
- 1,5 ч. л.
- В творог добавьте молоко и соду. Взбейте блендером или перетрите через сито. Переложите в кастрюлю с толстым дном. Хорошо перемешайте.
- Нагрейте на медленном огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда смесь начнет постепенно плавиться, добавьте соль и мягкое сливочное масло. Доведите до полного растворения, постоянно помешивая, и проварите 5-10 минут. Получится жидкая, однородная масса. Горячим, разлейте в небольшие судочки.
- Выложите в контейнер, накройте пищевой пленкой в контакт с поверхностью, чтобы не образовалась корочка и дайте остыть при комнатной температуре. Затем отправьте в холодильник на пять часов, а лучше на всю ночь.
Советы:
По желанию можно использовать чеснок, тмин, укроп или вяленые помидоры. Их нужно добавлять в конце.
Молоко лучше покупать домашнее.
Читайте также: