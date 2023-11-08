Горячая закуска из лаваша с колбасой и сыром: рецепт быстрого перекуса

Если вам необходимо приготовить сытный и быстрый перекус, то всегда на помощь приходит тонкий лаваш. Готовить блюдо из лаваша очень просто: достаточно положить на него начинку, завернуть и обжарить. Лаваш можно подать и к завтраку, и как перекус. Он не разваливается и хорошо держит форму.