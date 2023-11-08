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Горячая закуска из лаваша с колбасой и сыром: рецепт быстрого перекуса

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
215 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1367
Время на прочтение
1 мин
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Горячая закуска из лаваша с колбасой и сыром: рецепт быстрого перекуса

Горячая закуска из лаваша с колбасой и сыром / Фото: Credits

Если вам необходимо приготовить сытный и быстрый перекус, то всегда на помощь приходит тонкий лаваш. Готовить блюдо из лаваша очень просто: достаточно положить на него начинку, завернуть и обжарить. Лаваш можно подать и к завтраку, и как перекус. Он не разваливается и хорошо держит форму.

Ингредиенты

тонкий лаваш
1 шт.
колбаса копченая
6 ломтиков
помидор свежий
1 шт.
сыр твердый
60 г
майонез
2 ч. л.
  1. Лаваш нужно разрезать на две части. Одну сторону смажьте майонезом, оставляя чистыми края. На смазанную майонезом часть лаваша выложите колбасу. На колбасу - нарезанный тонкими кольцами помидор.
  2. Натертым сыром на крупной терке посыпьте колбасу с помидорами.
  3. Начиная со стороны, на которой выложена начинка, аккуратно сверните лаваш в форме конверта, подогнув края внутрь. То же проделайте и со второй частью лаваша.
  4. Обжарьте лаваши на разогретой сухой сковороде пару минут.

Советы:

  • Колбасу можно использовать любую.
  • Майонез можно заменить сметаной.

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Дата публикации
Просмотры
1367
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