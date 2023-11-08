Горячая закуска из лаваша с колбасой и сыром: рецепт быстрого перекуса

Если вам необходимо приготовить сытный и быстрый перекус, то всегда на помощь приходит тонкий лаваш. Готовить блюдо из лаваша очень просто: достаточно положить на него начинку, завернуть и обжарить. Лаваш можно подать и к завтраку, и как перекус. Он не разваливается и хорошо держит форму.
Ингредиенты
- тонкий лаваш
- 1 шт.
- колбаса копченая
- 6 ломтиков
- помидор свежий
- 1 шт.
- сыр твердый
- 60 г
- майонез
- 2 ч. л.
- Лаваш нужно разрезать на две части. Одну сторону смажьте майонезом, оставляя чистыми края. На смазанную майонезом часть лаваша выложите колбасу. На колбасу - нарезанный тонкими кольцами помидор.
- Натертым сыром на крупной терке посыпьте колбасу с помидорами.
- Начиная со стороны, на которой выложена начинка, аккуратно сверните лаваш в форме конверта, подогнув края внутрь. То же проделайте и со второй частью лаваша.
- Обжарьте лаваши на разогретой сухой сковороде пару минут.
Советы:
- Колбасу можно использовать любую.
- Майонез можно заменить сметаной.
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