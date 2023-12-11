Горячие бутерброды с копченой курицей: отличная идея для завтрака

Горячие бутерброды - это отличная идея для завтрака или перекуса. Для бутербродов нужно: багет, батон или хлеб, копченая курица, твердый сыр и приправы.
Ингредиенты
- хлеб
- копченая курица
- 200 г
- сыр твердый
- 150 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- паприка
- 0,5 ч. л.
- зелень сушеная
- 0,5 ч. л.
- Батон или любой вид хлеба нарежьте ломтиками 1-1,5 см. Копченую курицу и лук нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на мелкой терке.
- В миске соедините курицу, сыр, лук, паприку, зелень и сметану. Все перемешайте.
- Выкладывайте начинку на ломтики батона, слегка придавливая ложкой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими.
Советы:
- Сметану можно заменить майонезом.
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