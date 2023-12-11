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Горячие бутерброды с копченой курицей: отличная идея для завтрака

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
198 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
378
Время на прочтение
1 мин
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Горячие бутерброды с копченой курицей: отличная идея для завтрака

Горячие бутерброды с копченой курицей / Фото: Credits

Горячие бутерброды - это отличная идея для завтрака или перекуса. Для бутербродов нужно: багет, батон или хлеб, копченая курица, твердый сыр и приправы. 

Ингредиенты

хлеб
копченая курица
200 г
сыр твердый
150 г
лук репчатый
1 шт.
сметана
2 ст. л.
паприка
0,5 ч. л.
зелень сушеная
0,5 ч. л.
  1. Батон или любой вид хлеба нарежьте ломтиками 1-1,5 см. Копченую курицу и лук нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на мелкой терке.
  2. В миске соедините курицу, сыр, лук, паприку, зелень и сметану. Все перемешайте. 
  3. Выкладывайте начинку на ломтики батона, слегка придавливая ложкой.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Советы:

  • Сметану можно заменить майонезом.

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