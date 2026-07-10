Хрустящая закуска из кабачков за 20 минут: готовим цуккини без жарки

Закуска из кабачков

Реклама

В разгар сезона кабачки и цуккини появляются на кухне незаметно, но очень быстро начинают занимать все свободное пространство. Когда традиционные жареные кружочки и многочисленные порции блинов уже не вызывают прежнего восторга, возникает потребность в новом решении. Прекрасной альтернативой горячей плите и тяжелому маслу является приготовление цуккини в сыром виде. В формате легкого овощного карпаччо этот овощ раскрывается по-новому, свежо, хрустяще и без необходимости мыть жирные сковородки.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления 2–3 порций этой освежающей закуски понадобятся:

Молодые цуккини или кабачки — 1 большой или 2 небольших плода;

Свежий лимонный сок — 1,5–2 ст. л. (также понадобится немного цедры);

Оливковое масло высокого качества — 2–3 ст. l.;

Чеснок — 1 небольшой зубчик;

Фета, брынза или мягкий крем-сырь — 80–120 г;

Грецкие орехи, кедровые орешки или фисташки — 1–2 ст. л.;

Свежая зелень (базилик, мята, укроп или петрушка) — небольшой пучок;

Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу;

Хлопья чили — по желанию, для пикантности.

Особенности приготовления

Овощи нужно тщательно вымыть и обсушить полотенцем. Для этого блюда подходят исключительно молодые экземпляры с тонкой эластичной кожурой и без сформированных семян — очищать их не нужно. С помощью обычной овощечистки нарежьте цуккини вдоль длинных, почти прозрачных лент. Если такого инструмента нет под рукой, можно воспользоваться острым ножом и сделать максимально тонкие кружочки.

Реклама

Полученные овощи переложите в глубокую миску, слегка посолите и оставьте на 7–10 минут. За это время цуккини станут более мягкими и выделят сок. Образовавшуюся жидкость следует обязательно слить, чтобы готовая закуска не стала слишком водянистой на тарелке.

Для заправки в отдельной емкости соедините оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, черный перец и щепотку цедры. По желанию добавьте острые хлопья чили. Полученным соусом полейте цуккини ленты и аккуратно перемешайте их руками или двумя вилками, стараясь не повредить нежную структуру прядей.

Для создания эстетического вида выложите цуккини ленты на плоскую тарелку свободными волнами, избегая формирования плотной массы. Сверху разложите кусочки феты или аккуратные шарики крем-сыра. В заключение украсьте блюдо орехами и мелко порванной руками зеленью. Особенно удачно здесь работает свежая мята, которая в сочетании с лимоном создает легкое летнее настроение.

Перед подачей блюдо рекомендуется выдержать в холодильнике от 10 до 30 минут. За это время овощи полностью пропитаются маринадом, но сохранят приятный фирменный хруст. Готовить закуску заранее или оставлять на несколько часов не стоит, поскольку она потеряет упругость и свежесть.

Реклама

Полезные кулинарные советы

Не используйте много чеснока. Одного маленького зубчика вполне достаточно, чтобы создать нежный намек на остроту, не перебивая свежесть основных ингредиентов.

Добавляйте соль умеренно и лучше в конце приготовления, поскольку соленые виды сыра (например, фета) могут легко перенасытить блюдо.

Вместо феты или козьего сыра можно использовать нежно-сливочную рикоту или обычный сыр. Для максимально легкого варианта подойдет заправка на основе густого греческого йогурта с добавлением трав и специй.

Если цуккини кажутся слишком нейтральными, добавьте в заправку несколько капель жидкого меда. Для разнообразия текстуры можно ввести тонкие слайсы редиса, вяленые томаты, немного свежего огурца или заменить лимон соком лайма.

Реклама

Эта хрустящая и сочная закуска является полностью самостоятельным блюдом, однако она прекрасно дополняет запеченную рыбу, белое мясо курицы или индейки, тосты из хрустящего хлеба и молодой картофель. Она позволяет получить яркий гастрономический результат без образования горы грязной посуды и изнурительного дежурства у горячей плиты.

Новости партнеров