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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
63
Время на прочтение
2 мин

Идеальный маринад для грибов: сколько нужно соли, сахара и уксуса

Маринованные грибы — одна из самых любимых домашних закусок. Они прекрасно сочетаются с отварным картофелем, мясными блюдами и салатами, а пряный маринад придает им насыщенный вкус и аромат. Как правильно приготовить грибы, сколько добавлять соли, сахара и уксуса и какие специи лучше подчеркнут их вкус.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
32 минуты
Пищевая ценность на 100 г
21 ккал
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Маринованные грибы

Маринованные грибы

Для маринования традиционно используют белые грибы, шампиньоны, маслята и опята. Лучше выбирать молодые, крепкие экземпляры без признаков порчи. Важно также точно знать вид грибов, поскольку некоторые нуждаются в особой предварительной обработке.

Какие ингредиенты требуются для маринада

В основе классического грибного маринада — вода, соль, сахар, уксус и специи. Соль подчеркивает вкус грибов, сахар смягчает кислинку, а пряности придают закуске характерный аромат.

На 1 литр воды нужно:

  • 4 чайные ложки соли;

  • 2 столовые ложки сахара;

  • 100 мл столового уксуса;

  • 2–3 лавровых листа;

  • 6–8 горошин черного перца;

  • 3–4 горошины душистого перца;

  • 2–3 бутона гвоздики по желанию.

Как приготовить грибы

1. Подготовьте грибы. Очистите их от остатков земли и лесного мусора, промойте. Большие экземпляры разрежьте на примерно одинаковые кусочки, мелкие можно оставить целиком.

2. Отварите грибы. Положите в кастрюлю, залейте водой и варите до полной готовности. Продолжительность приготовления зависит от вида грибов и размера кусочков. После этого откиньте на дуршлаг.

3. Сварите маринад. Налейте в кастрюлю литр воды, добавьте соль, сахар, лавровый лист, перец и гвоздику. Доведите до кипения, чтобы специи отдали свой аромат. Добавьте уксус в соответствии с выбранным рецептом для быстрого маринования.

4. Соедините грибы с маринадом. Переложите отварные грибы в горячую пряную жидкость и дайте прогреться. Благодаря этому вкус специй станет более выразительным.

5. Переведите в чистую емкость. Залейте грибы маринадом, охладите и поставьте в холодильник. После настаивания закуску можно подавать на стол.

Какие специи лучше всего подходят к грибам

Для классического вкуса достаточно лаврового листа, черного и душистого перца.

Гвоздика придает выразительный пряный аромат, но ее важно не переборщить, чтобы она не заглушила грибной вкус.

Чеснок делает закуску более острой и ароматной. Его можно добавить к готовым грибам непосредственно перед подачей.

Семена горчицы придают легкую пикантность, а кориандр — теплый пряный оттенок.

Особенно важно не использовать слишком много специй при мариновании белых грибов, ведь они имеют собственный насыщенный аромат.

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