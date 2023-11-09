Идеальный перекус: итальянская брускета с моцареллой и помидорами

Иногда у нас нет времени готовить полноценное блюдо, поэтому на помощь приходят перекусы. Приготовьте питательные брускеты с сыром и помидорами по рецепту блоггерши Фатимы Захри Беларадж.
Ингредиенты
- базилик
- 40 г
- пармезан
- 40 г
- кедровые орехи
- 35 г
- оливковое масло
- 5 ст. л.
- чеснок
- 1 зубчик
- соль
- перец
- хлеб
- помидоры
- 300 г
- моцарелла
- 200 г
- бальзамический уксус
Приготовление
- В миске или ступке смешайте базилик, тертый пармезан, кедровые орехи, оливковое масло, дольку чеснока, соль, перец и измельчите блендером, чтобы получить соус песто.
- Нарежьте ломтиками и поджарьте хлеб на сковороде с небольшим количеством растительного масла, в духовке или тостере.
- Нарежьте помидоры кусочками.
- Намажьте тосты соусом песто, добавьте сыр, помидоры и листья базилика, сбрызните бальзамическим уксусом. Для дополнительного хруста посыпьте обжаренными кедровыми орехами.
Раньше мы писали о рецепте горячей закуски из лаваша с колбасой и сыром.
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