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Идеальный перекус: итальянская брускета с моцареллой и помидорами

Время готовки
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
1 182 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
611
Время на прочтение
1 мин
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Идеальный перекус: итальянская брускета с моцареллой и помидорами

Брускетта с помидорами и моцареллой. / Фото: Credits

Иногда у нас нет времени готовить полноценное блюдо, поэтому на помощь приходят перекусы. Приготовьте питательные брускеты с сыром и помидорами по рецепту блоггерши Фатимы Захри Беларадж.

Ингредиенты

базилик
40 г
пармезан
40 г
кедровые орехи
35 г
оливковое масло
5 ст. л.
чеснок
1 зубчик
соль
перец
хлеб
помидоры
300 г
моцарелла
200 г
бальзамический уксус

Приготовление

  1. В миске или ступке смешайте базилик, тертый пармезан, кедровые орехи, оливковое масло, дольку чеснока, соль, перец и измельчите блендером, чтобы получить соус песто.
  2. Нарежьте ломтиками и поджарьте хлеб на сковороде с небольшим количеством растительного масла, в духовке или тостере.
  3. Нарежьте помидоры кусочками.
  4. Намажьте тосты соусом песто, добавьте сыр, помидоры и листья базилика, сбрызните бальзамическим уксусом. Для дополнительного хруста посыпьте обжаренными кедровыми орехами.

Раньше мы писали о рецепте горячей закуски из лаваша с колбасой и сыром.

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Дата публикации
Просмотры
611
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