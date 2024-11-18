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Идеальный рецепт на Новый год 2025: как засолить любую рыбу за 15 минут

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
193 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
464
Время на прочтение
1 мин
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Идеальный рецепт на Новый год 2025: как засолить любую рыбу за 15 минут

Как засолить любую рыбу за 15 минут дома / Фото: Фото из открытых источников

Всего два ингредиента и лосось или скумбрия превратятся в настоящий шедевр. Этот рецепт подойдет для праздничного стола, а главное, есть блюдо можно почти сразу.

Уже давно многие украинцы засаливают рыбу в домашних условиях самостоятельно. Вы можете использовать любой вид рыбы по своему желанию. По этому рецепту она получается очень вкусной.

Ингредиенты

рыба (по вашему вкусу)
500-600 г
соль
1 ст. кровати
сахар
0,5 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Сначала тщательно подготовьте рыбу: вымойте ее и очистите от чешуи. Достаньте большие косточки. С помощью сухого бумажного полотенца промокните лишнюю влагу.
  2. Нарежьте рыбу на кусочки (меньшие будут солиться всего 15 минут, для больших понадобится 4-5 часов). Натрите солью и сахаром, стараясь не разрушить структуру.
  3. Переложите рыбу в чистый контейнер, герметически закройте крышкой, уберите в холодильник. Обратите внимание, что рыба будет выделять сок – его нужно время от времени сливать.

Этот вид засолки называется сухим. Засоленная в домашних условиях рыба может храниться в холодильнике до 3 дней.

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