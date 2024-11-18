Идеальный рецепт на Новый год 2025: как засолить любую рыбу за 15 минут

Всего два ингредиента и лосось или скумбрия превратятся в настоящий шедевр. Этот рецепт подойдет для праздничного стола, а главное, есть блюдо можно почти сразу.

Уже давно многие украинцы засаливают рыбу в домашних условиях самостоятельно. Вы можете использовать любой вид рыбы по своему желанию. По этому рецепту она получается очень вкусной.

Ингредиенты рыба (по вашему вкусу) 500-600 г соль 1 ст. кровати сахар 0,5 ст. ложки

Процесс приготовления:

Сначала тщательно подготовьте рыбу: вымойте ее и очистите от чешуи. Достаньте большие косточки. С помощью сухого бумажного полотенца промокните лишнюю влагу. Нарежьте рыбу на кусочки (меньшие будут солиться всего 15 минут, для больших понадобится 4-5 часов). Натрите солью и сахаром, стараясь не разрушить структуру. Переложите рыбу в чистый контейнер, герметически закройте крышкой, уберите в холодильник. Обратите внимание, что рыба будет выделять сок – его нужно время от времени сливать.

Этот вид засолки называется сухим. Засоленная в домашних условиях рыба может храниться в холодильнике до 3 дней.