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Кабачковая пицца на сковороде за 15 минут: больше кабачков не раздаю, все съедается

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
128 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
390
Время на прочтение
1 мин
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Кабачковая пицца на сковороде за 15 минут: больше кабачков не раздаю, все съедается

Кабачковая пицца

Готовим кабачковую пиццу на сковороде – вкусно, быстро, полезно

Предлагаем рецепт домашней пиццы из кабачков. Она вкусная, низкокалорийная и быстро готовится.

Ингредиенты для приготовления кабачковой пиццы

  • Кабачки – 300 г.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука пшеничная – 3 ст.л
  • Твердый сыр – 100 г.
  • Помидоры – 1 шт (большой).
  • Разрыхлитель – полчайной ложки.
  • Чеснок, соль, перец по вкусу.
  • Итальянские травы – 1 чайн. л.
  • Подсолнечное масло – 2 стол. л.

Приготовление пиццы на сковороде

  • Кабачок помойте, разрежьте, посолите, натрите на средней терке. Если кабачок старенький или имеет много семян, срежьте кожуру и очистите его от сердцевины.
  • Добавьте к натертому овощу яйцо, муку, немного нарезанной зелени и специи, пропущенный через пресс чеснок, разрыхлитель.
  • Натрите половину сыра на терке, добавьте в тесто.
  • Если тесто очень редкое, добавьте еще муки или ложку манки.
  • Налейте в сковороду среднего диаметра жарочное масло, выложите тесто и разровняйте лопаткой по сковороде.
  • Пожарьте овощной блинчик до румяности с обеих сторон на среднем огне.
  • На основу пиццы положите тонко порезанный томат и тертый сыр. Можно добавить колбасу или еще какой-нибудь продукт, который вы хотите использовать в качестве начинки.
  • Накройте пиццу крышкой и жарьте на маленьком огне 10 минут.
  • К готовой пицце можно добавить сезонную зелень.

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