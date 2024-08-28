Кабачковая пицца на сковороде за 15 минут: больше кабачков не раздаю, все съедается

Готовим кабачковую пиццу на сковороде – вкусно, быстро, полезно
Предлагаем рецепт домашней пиццы из кабачков. Она вкусная, низкокалорийная и быстро готовится.
Ингредиенты для приготовления кабачковой пиццы
- Кабачки – 300 г.
- Яйца – 2 шт.
- Мука пшеничная – 3 ст.л
- Твердый сыр – 100 г.
- Помидоры – 1 шт (большой).
- Разрыхлитель – полчайной ложки.
- Чеснок, соль, перец по вкусу.
- Итальянские травы – 1 чайн. л.
- Подсолнечное масло – 2 стол. л.
Приготовление пиццы на сковороде
- Кабачок помойте, разрежьте, посолите, натрите на средней терке. Если кабачок старенький или имеет много семян, срежьте кожуру и очистите его от сердцевины.
- Добавьте к натертому овощу яйцо, муку, немного нарезанной зелени и специи, пропущенный через пресс чеснок, разрыхлитель.
- Натрите половину сыра на терке, добавьте в тесто.
- Если тесто очень редкое, добавьте еще муки или ложку манки.
- Налейте в сковороду среднего диаметра жарочное масло, выложите тесто и разровняйте лопаткой по сковороде.
- Пожарьте овощной блинчик до румяности с обеих сторон на среднем огне.
- На основу пиццы положите тонко порезанный томат и тертый сыр. Можно добавить колбасу или еще какой-нибудь продукт, который вы хотите использовать в качестве начинки.
- Накройте пиццу крышкой и жарьте на маленьком огне 10 минут.
- К готовой пицце можно добавить сезонную зелень.
Читайте также: