Как необычно засолить сало: секрет для приготовления ароматного и нежного продукта

Сало – любимый продукт многих украинцев, но существует немало рецептов его засолки.
Разместите один секретный ингредиент, который сделает из сала настоящий кулинарный шедевр.
Ингредиенты
- сало с прослоями мяса
- 1 кг
- светлое пиво
- 0,75 л
- луковая шелуха
- 5 шт.
- чеснок
- 1 шт.
- соль
- 3-4 ст. ложки
- перец
- 1 час. кровати
Процесс приготовления:
- Нарезать сало небольшими кусками, выложить в емкость, залить пивом и по бокам выложить луковую шелуху.
- В кастрюле довести сало до кипения, проварить 25-30 минут на среднем огне, отключить огонь и остудить.
- Почистить головку чеснока, натереть на мелкой терке, смешать с солью и перцем.
- Сало натереть со всех сторон чесночной смесью, отправить в пакет и положить в холодильник в сутки. Хранить в морозильной камере. Перед употреблением сало лучше достать из морозильной камеры.
Приятного аппетита!