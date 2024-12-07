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Как необычно засолить сало: секрет для приготовления ароматного и нежного продукта

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
816 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
809
Время на прочтение
1 мин
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Как необычно засолить сало: секрет для приготовления ароматного и нежного продукта

Как готовить сало в пиве? / Фото: pixabay.com

Сало – любимый продукт многих украинцев, но существует немало рецептов его засолки.

Разместите один секретный ингредиент, который сделает из сала настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты

сало с прослоями мяса
1 кг
светлое пиво
0,75 л
луковая шелуха
5 шт.
чеснок
1 шт.
соль
3-4 ст. ложки
перец
1 час. кровати

Процесс приготовления:

  1. Нарезать сало небольшими кусками, выложить в емкость, залить пивом и по бокам выложить луковую шелуху.
  2. В кастрюле довести сало до кипения, проварить 25-30 минут на среднем огне, отключить огонь и остудить.
  3. Почистить головку чеснока, натереть на мелкой терке, смешать с солью и перцем.
  4. Сало натереть со всех сторон чесночной смесью, отправить в пакет и положить в холодильник в сутки. Хранить в морозильной камере. Перед употреблением сало лучше достать из морозильной камеры.

Приятного аппетита!

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