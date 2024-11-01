Как пожарить тыквенные семена в духовке: вкусный и чрезвычайно полезный перекус

Тыквенные семена можно быстро пожарить в духовке. Этот простой перекус чрезвычайно полезен для нашего организма.

Такая закуска непременно понравится всем домашним. Тыквенные семена можно сделать острыми, солеными или сладко-солеными по желанию.

Ингредиенты средняя тыква 1 шт. соль по вкусу оливковое масло 1-2 ч. ложки специи по вкусу

Процесс приготовления:

Промойте тыкву, верхушку аккуратно срежьте, удалите семена с мякотью металлической ложкой. Смесь из мякоти и тыквенных семян нужно поместить в дуршлаг и тщательно промыть, чтобы семена отделились. Высыпьте тыквенные семена в кастрюлю, добавьте воды, соли (на полстакана семян примерно 2 стакана воды и 1 ст. ложка соли) и доведите воду до кипения. Варите на слабом огне до 10 минут, затем слейте жидкость. Духовку разогрейте до 200 градусов. Противень смажьте оливковым маслом и высыпьте один слой тыквенных семян, слегка перемешайте, чтобы они покрылись маслом полностью. Противень поставьте на верхнее положение. Запекайте семена тыквы до подрумянивания. В зависимости от размера семян 5-20 минут (маленькое 5 минут). Когда семена готовы, вытяните противень и дайте ему остыть.

Приятного аппетита!