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Как пожарить тыквенные семена в духовке: вкусный и чрезвычайно полезный перекус

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
81 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
215
Время на прочтение
1 мин
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Как пожарить тыквенные семена в духовке: вкусный и чрезвычайно полезный перекус

Как сушить тыквенные семена в духовке: простой рецепт / Фото: Фото из открытых источников

Тыквенные семена можно быстро пожарить в духовке. Этот простой перекус чрезвычайно полезен для нашего организма.

Такая закуска непременно понравится всем домашним. Тыквенные семена можно сделать острыми, солеными или сладко-солеными по желанию.

Ингредиенты

средняя тыква
1 шт.
соль
по вкусу
оливковое масло
1-2 ч. ложки
специи
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Промойте тыкву, верхушку аккуратно срежьте, удалите семена с мякотью металлической ложкой.
  2. Смесь из мякоти и тыквенных семян нужно поместить в дуршлаг и тщательно промыть, чтобы семена отделились.
  3. Высыпьте тыквенные семена в кастрюлю, добавьте воды, соли (на полстакана семян примерно 2 стакана воды и 1 ст. ложка соли) и доведите воду до кипения. Варите на слабом огне до 10 минут, затем слейте жидкость.
  4. Духовку разогрейте до 200 градусов. Противень смажьте оливковым маслом и высыпьте один слой тыквенных семян, слегка перемешайте, чтобы они покрылись маслом полностью.
  5. Противень поставьте на верхнее положение. Запекайте семена тыквы до подрумянивания. В зависимости от размера семян 5-20 минут (маленькое 5 минут). Когда семена готовы, вытяните противень и дайте ему остыть.

Приятного аппетита!

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