Категория
Закуски
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как правильно замариновать лук для сельди, чтобы не был горьким: идеальный рецепт и пропорции

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
82 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
28
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Как правильно замариновать лук для сельди, чтобы не был горьким: идеальный рецепт и пропорции

Как замариновать лук для сельди / Фото: pixabay.com

Благодаря маринованному луку селедка получает выразительный и насыщенный вкус. Главное ее отличие от свежей состоит в том, что она не горчит и не жжет.

Для быстрого маринования лука достаточно 10-15 минут, но чем дольше продукт будет мариноваться, тем вкуснее он станет. Пропорции маринада бывают разными, но специалисты утверждают, что идеальной считается "1:2:3", когда берут по одной части соли и сахара, две части уксуса и три части воды.

Ингредиенты

лук
200 г
теплая вода
150 мл
уксус 6%
100 г
сахар
50 г
соль
50 г
куркума
щепотка
гвоздика
1 шт.
ароматный перец
2 шт.
лавровый лист
1 шт.

Процесс приготовления:

  1. Почистить и порезать лук. Лучше всего нарезать тонкими полукольцами, тогда продукт идеально замаринуется.
  2. Переложить в глубокую емкость, где она будет мариноваться. Желательно, чтобы у нее была крышка.
  3. Подогреть воду, всыпать соль и сахар, влить уксус. Перемешать маринад, чтобы сыпучие продукты растворились. Подождите, чтобы вода остыла до комнатной температуры.
  4. Залить лук маринадом, добавить в емкость лавровый лист, перец, куркуму, гвоздику. Накрыть крышкой и оставить мариноваться на 1-3 часа при комнатной температуре. После готовности маринад слить.

Приятного аппетита!

Похожие темы:

Следующая публикация