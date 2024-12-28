Как правильно замариновать лук для сельди, чтобы не был горьким: идеальный рецепт и пропорции

Благодаря маринованному луку селедка получает выразительный и насыщенный вкус. Главное ее отличие от свежей состоит в том, что она не горчит и не жжет.
Для быстрого маринования лука достаточно 10-15 минут, но чем дольше продукт будет мариноваться, тем вкуснее он станет. Пропорции маринада бывают разными, но специалисты утверждают, что идеальной считается "1:2:3", когда берут по одной части соли и сахара, две части уксуса и три части воды.
Ингредиенты
- лук
- 200 г
- теплая вода
- 150 мл
- уксус 6%
- 100 г
- сахар
- 50 г
- соль
- 50 г
- куркума
- щепотка
- гвоздика
- 1 шт.
- ароматный перец
- 2 шт.
- лавровый лист
- 1 шт.
Процесс приготовления:
- Почистить и порезать лук. Лучше всего нарезать тонкими полукольцами, тогда продукт идеально замаринуется.
- Переложить в глубокую емкость, где она будет мариноваться. Желательно, чтобы у нее была крышка.
- Подогреть воду, всыпать соль и сахар, влить уксус. Перемешать маринад, чтобы сыпучие продукты растворились. Подождите, чтобы вода остыла до комнатной температуры.
- Залить лук маринадом, добавить в емкость лавровый лист, перец, куркуму, гвоздику. Накрыть крышкой и оставить мариноваться на 1-3 часа при комнатной температуре. После готовности маринад слить.
Приятного аппетита!