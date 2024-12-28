Как правильно замариновать лук для сельди, чтобы не был горьким: идеальный рецепт и пропорции

Благодаря маринованному луку селедка получает выразительный и насыщенный вкус. Главное ее отличие от свежей состоит в том, что она не горчит и не жжет.

Для быстрого маринования лука достаточно 10-15 минут, но чем дольше продукт будет мариноваться, тем вкуснее он станет. Пропорции маринада бывают разными, но специалисты утверждают, что идеальной считается "1:2:3", когда берут по одной части соли и сахара, две части уксуса и три части воды.

Ингредиенты лук 200 г теплая вода 150 мл уксус 6% 100 г сахар 50 г соль 50 г куркума щепотка гвоздика 1 шт. ароматный перец 2 шт. лавровый лист 1 шт.

Процесс приготовления:

Почистить и порезать лук. Лучше всего нарезать тонкими полукольцами, тогда продукт идеально замаринуется. Переложить в глубокую емкость, где она будет мариноваться. Желательно, чтобы у нее была крышка. Подогреть воду, всыпать соль и сахар, влить уксус. Перемешать маринад, чтобы сыпучие продукты растворились. Подождите, чтобы вода остыла до комнатной температуры. Залить лук маринадом, добавить в емкость лавровый лист, перец, куркуму, гвоздику. Накрыть крышкой и оставить мариноваться на 1-3 часа при комнатной температуре. После готовности маринад слить.

Приятного аппетита!