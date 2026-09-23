Как приготовить томаты конфи: простой рецепт в духовке

Томаты конфи

Реклама

Слово «конфи» происходит от французского confire — «хранить», «консервировать». Так называют кулинарную технику, при которой продукт медленно готовят при относительно невысокой температуре, традиционно — в жире. Сначала этот способ использовали, прежде всего, для мяса, которое готовили и хранили под слоем жира. Впоследствии название стали применять и к овощам и другим продуктам, медленно томящим в масле или с большим его количеством.

Томаты конфи получаются мягкими, насыщенными и сладковатыми, но не превращаются в обычный томатный соус. Во время медленного приготовления часть влаги улетучивается, поэтому вкус помидоров становится более концентрированным. Оливковое масло помогает им оставаться нежными и одновременно перенимает аромат помидоров и специй. В результате получается продукт, который можно подавать отдельно или добавлять в пасту, бутерброды, салаты и другие блюда.

Реклама

Ингредиенты

сливообразные помидоры — 900 г;

оливковое масло — около 240 мл;

сушеный орегано — 1½ ч. л.;

сахар — ¾ ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

чеснок — 1-2 зубчика;

свежая петрушка — 2 ч. л.

Как приготовить томаты конфи

Разогрейте духовой шкаф до 120 °C.

Реклама

Помидоры разрежьте вдоль пополам. В стеклянную или керамическую форму налейте примерно половину оливкового масла и разложите помидоры срезом вверх.

Полейте их остальным маслом, посыпьте орегано, сахаром и солью.

Поставьте форму в духовой шкаф примерно на 1 час. Затем осторожно переверните помидоры и запекайте еще час. После этого снова переверните срезом вверх и продолжайте готовить примерно 15–45 минут, пока томаты не станут очень мягкими и насыщенно красными. Точное время зависит от их спелости и размера.

Готовые помидоры переложите в миску, пересыпая измельченным чесноком и петрушкой. Полейте маслом, оставшимся после запекания.

Реклама

Перед подачей можно оставить помидоры примерно на 2 часа, чтобы вкусы сочетались. Они хорошо смакуют с поджаренным багетом и сыром, а также подходят к пасте, бутербродам и другим блюдам.

Готовые помидоры конфи переложите в чистую емкость, накройте крышкой и поставьте в холодильник. Оставлять такие томаты в банке при комнатной температуре «на зиму» нельзя. Этот рецепт не предназначен для консервирования, помидоры просто медленно запекаются в масле, но не проходят необходимую для безопасной заготовки на длительное хранение обработки.

Новости партнеров