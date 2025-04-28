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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
138
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить вкусную кремовую намазку для бутербродов за один шаг: рецепт

Всего несколько минут — и ты наслаждаешься нежной намазкой для тостов или отличным соусом к свежим овощам!

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
144 ккал
Вкусная кремовая намазка на хлеб из шпротов: рецепт

Вкусная кремовая намазка на хлеб из шпротов: рецепт / © Фото из открытых источников

Украинский шеф-повар Влад Мицкевич опубликовал в Instagram собственный рецепт паштета на основе шпротов.

Ингредиенты

шпроты
1 банка
вареные яйца
2 шт.
соленые огурцы (маленькие)
2 шт.
греческий йогурт
2 ст. ложки
петрушка или укроп
горстка
лимонный сок
1 ч. ложка
соль, перец
по вкусу
перец чили
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Все ингредиенты нужно перебить в блендере до пастообразной формы.

Кулинар подчеркнул, что текстура намазки нежная и однородная, а вкус сочетает дымный аромат шпротов с легкой цитрусовой свежестью лимона.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
138
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