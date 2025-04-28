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- Закуски
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Как приготовить вкусную кремовую намазку для бутербродов за один шаг: рецепт
Всего несколько минут — и ты наслаждаешься нежной намазкой для тостов или отличным соусом к свежим овощам!
Украинский шеф-повар Влад Мицкевич опубликовал в Instagram собственный рецепт паштета на основе шпротов.
Ингредиенты
- шпроты
- 1 банка
- вареные яйца
- 2 шт.
- соленые огурцы (маленькие)
- 2 шт.
- греческий йогурт
- 2 ст. ложки
- петрушка или укроп
- горстка
- лимонный сок
- 1 ч. ложка
- соль, перец
- по вкусу
- перец чили
- по вкусу
Процесс приготовления:
Все ингредиенты нужно перебить в блендере до пастообразной формы.
Кулинар подчеркнул, что текстура намазки нежная и однородная, а вкус сочетает дымный аромат шпротов с легкой цитрусовой свежестью лимона.
Приятного аппетита!