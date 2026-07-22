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Как приготовить жареные кабачки с чесноком за пять минут: простой и быстрый рецепт
Хрустящие кабачки с чесноком за пять минут: идеальная летняя закуска на сковороде.
В разгар летнего сезона кабачков урожай часто бывает настолько обильным, что приходится постоянно ломать голову над новыми рецептами. Долго стоять у плиты в жаркие дни совсем не хочется, поэтому лучшим выходом станет приготовление необыкновенно вкусного и быстрого блюда, которое готовится всего за считанные минуты.
Ингредиенты
Кабачок — 1
Крахмал кукурузный — 1 ст. ложка
Растительное масло
Чеснок — 3 зубчика
Петрушка — несколько веточек
Паприка — 2 щепотки
Соль — 2 щепотки
Пошаговый процесс приготовления
Свежий кабачок тщательно промывают под водой и нарезают небольшими аккуратными кусочками. Подготовленные овощи перекладывают в глубокую миску, добавляют одну столовую ложку кукурузного крахмала и хорошо перемешивают, чтобы каждый кусочек покрылся тонким слоем, который при жарке подарит приятную легкую хрусткость.
На разогретую сковороду наливают немного растительного масла и выкладывают кабачки. Их обжаривают на среднем огне до появления золотистого цвета.
Пока овощи готовятся, мелко рубят свежую петрушку и нарезают три зубчика чеснока. К почти готовым кабачкам добавляют измельченный чеснок, две щепотки соли и две щепотки паприки, после чего все тщательно перемешивают для равномерного распределения пряностей. В конце блюдо щедро посыпают зеленью петрушки, снимают с огня и подают на стол.