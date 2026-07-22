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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Закуски
Количество просмотров
304
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить жареные кабачки с чесноком за пять минут: простой и быстрый рецепт

Хрустящие кабачки с чесноком за пять минут: идеальная летняя закуска на сковороде.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
32 минуты
Пищевая ценность на 100 г
110 ккал
Комментарии
Жареные кабачки. Фото: youtube.com/@MeisterdesGeschmackes

Жареные кабачки. Фото: youtube.com/@MeisterdesGeschmackes

В разгар летнего сезона кабачков урожай часто бывает настолько обильным, что приходится постоянно ломать голову над новыми рецептами. Долго стоять у плиты в жаркие дни совсем не хочется, поэтому лучшим выходом станет приготовление необыкновенно вкусного и быстрого блюда, которое готовится всего за считанные минуты.

Ингредиенты

  • Кабачок — 1

  • Крахмал кукурузный — 1 ст. ложка

  • Растительное масло

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Петрушка — несколько веточек

  • Паприка — 2 щепотки

  • Соль — 2 щепотки

Пошаговый процесс приготовления

Свежий кабачок тщательно промывают под водой и нарезают небольшими аккуратными кусочками. Подготовленные овощи перекладывают в глубокую миску, добавляют одну столовую ложку кукурузного крахмала и хорошо перемешивают, чтобы каждый кусочек покрылся тонким слоем, который при жарке подарит приятную легкую хрусткость.

Жареные кабачки. Фото: youtube.com/@MeisterdesGeschmackes

Жареные кабачки. Фото: youtube.com/@MeisterdesGeschmackes

На разогретую сковороду наливают немного растительного масла и выкладывают кабачки. Их обжаривают на среднем огне до появления золотистого цвета.

Пока овощи готовятся, мелко рубят свежую петрушку и нарезают три зубчика чеснока. К почти готовым кабачкам добавляют измельченный чеснок, две щепотки соли и две щепотки паприки, после чего все тщательно перемешивают для равномерного распределения пряностей. В конце блюдо щедро посыпают зеленью петрушки, снимают с огня и подают на стол.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
304
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