Как приготовить жареные кабачки с чесноком за пять минут: простой и быстрый рецепт

Жареные кабачки. Фото: youtube.com/@MeisterdesGeschmackes

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В разгар летнего сезона кабачков урожай часто бывает настолько обильным, что приходится постоянно ломать голову над новыми рецептами. Долго стоять у плиты в жаркие дни совсем не хочется, поэтому лучшим выходом станет приготовление необыкновенно вкусного и быстрого блюда, которое готовится всего за считанные минуты.

Ингредиенты

Кабачок — 1

Крахмал кукурузный — 1 ст. ложка

Растительное масло

Чеснок — 3 зубчика

Петрушка — несколько веточек

Паприка — 2 щепотки

Соль — 2 щепотки

Пошаговый процесс приготовления

Свежий кабачок тщательно промывают под водой и нарезают небольшими аккуратными кусочками. Подготовленные овощи перекладывают в глубокую миску, добавляют одну столовую ложку кукурузного крахмала и хорошо перемешивают, чтобы каждый кусочек покрылся тонким слоем, который при жарке подарит приятную легкую хрусткость.

Жареные кабачки. Фото: youtube.com/@MeisterdesGeschmackes

На разогретую сковороду наливают немного растительного масла и выкладывают кабачки. Их обжаривают на среднем огне до появления золотистого цвета.

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Пока овощи готовятся, мелко рубят свежую петрушку и нарезают три зубчика чеснока. К почти готовым кабачкам добавляют измельченный чеснок, две щепотки соли и две щепотки паприки, после чего все тщательно перемешивают для равномерного распределения пряностей. В конце блюдо щедро посыпают зеленью петрушки, снимают с огня и подают на стол.

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