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Как вкусно засолить горбушу: простой рецепт нежной малосольной рыбы
Как засолить горбушу под семгу: простой рецепт с необычным ингредиентом
Горбуша отлично подходит для домашней засолки, но важно правильно приготовить ее, чтобы рыба не получилась сухой или слишком соленой. Есть простой способ, для которого не нужно оставлять ее в соли в сутки или подольше.
Секрет этого рецепта — в насыщенном холодном рассоле и коротком времени засолки. Всего 20 минут достаточно для подготовленных кусочков горбуши, после чего рыба по вкусу уже в холодильнике.
Что нужно для засолки горбуши
Для рецепта понадобится свежемороженая тушка горбуша. Рассол нужно приготовить столько, чтобы он полностью покрывал подготовленные кусочки.
Для 1 литра рассола требуется:
холодная вода — 1 л;
соль — 5 столовых ложек с горкой;
сахар — 3 столовые ложки с горкой;
перец горошком — немного;
коньяк — 1 чайная кровать.
После засолки также понадобятся репчатый лук и небольшое количество подсолнечного масла.
Как подготовить горбушу
Рыбу удобнее нарезать, когда она еще немного подморожена. Так филе лучше держит форму, а кусочки получаются более аккуратными.
У горбуша нужно удалить позвоночник и кости, а затем нарезать филе порционными кусочками толщиной примерно 1 сантиметр.
Желательно, чтобы кусочки были примерно одинаковыми по толщине, ведь в рассоле они будут совсем недолго.
Как приготовить рассол
На 1 литр холодной воды добавьте 5 столовых ложек соли с горкой, 3 столовых ложки сахара с горкой и немного перца горошком.
Чтобы соль и сахар полностью растворились, смесь можно немного подогреть на огне. После этого рассол нужно полностью охладить. При необходимости его можно вынести в холодное место, чтобы он побыстрее охладел.
В холодный рассол добавьте 1 чайную ложку коньяка, его используют для более выразительного вкуса и лучшего хранения рыбы.
Важно, чтобы перед погружением рыбы рассол был как раз холодным.
Как засолить горбушу
Подготовленные кусочки горбуши положите в холодный рассол так, чтобы их жидкость полностью покрывала. Оставьте рыбу в рассоле ровно на 20 минут. Горбуша нарезана тонкими кусочками, поэтому засол происходит довольно быстро. Важно соблюдать указанную толщину кусочков и время выдержки. Через 20 минут достаньте всю рыбу из рассола.
Репчатый лук нарежьте кольцами или полукольцами. На дно соответствующей емкости выложите слой засоленной горбуши. Сверху положите немного нарезанного лука и слегка сбрызните подсолнечным маслом. Затем выложите следующий слой рыбы, снова добавьте лук и небольшое количество растительного масла. Таким способом переложите всю горбушу. Масло много не нужно, по рецепту им лишь слегка сбрызгивают каждый слой рыбы.
Емкость с горбушей накройте и поставьте в холодильник. Рыбе нужно дать настояться несколько часов, а еще удобнее оставить ее в холодильнике на всю ночь.
После этого малосольную горбушу можно подавать на стол. Она хорошо подходит для бутербродов, бутербродов, рыбной тарелки и других холодных закусок.